Προτείναμε να γίνουν συνομιλίες με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Ιουνίου αλλά δεν λάβαμε ακόμα απάντηση, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ , ενώ σημείωσε πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σχεδιάζει για την ώρα να συνομιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

«Προτείναμε να γίνουν συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις σχετικά με τα σχέδια για μια ειρηνευτική συμφωνία. Το κυριότερο αυτή τη στιγμή είναι να συνεχιστούν οι απευθείας συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας», σημείωσε ο Πεσκόφ. «Επί του παρόντος δεν υπάρχουν σχέδια για να μιλήσει ο Πούτιν στον Τραμπ», είπε επίσης.

Υπενθυμίζεται πως οι προηγούμενες συνομιλίες στις 16 Μαΐου μεταξύ των δύο πλευρών δεν κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός - η οποία, σύμφωνα με τη Μόσχα, είναι αδύνατο να επιτευχθεί πριν από την εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συνομίλησε την Τετάρτη και με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την προετοιμασία «συγκεκριμένων προτάσεων» για έναν νέο γύρο άμεσων συνομιλιών με την Ουκρανία, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία προτείνει ο επόμενος γύρος άμεσων συνομιλιών να πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Ιουνίου με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης ειρηνευτικής διευθέτησης.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών που δημοσιεύθηκε αργότερα στο Telegram, αναφέρεται ότι ο Λαβρόφ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, με «ανταλλαγή απόψεων» σχετικά με τις προσπάθειες επίλυσης της ουκρανικής σύγκρουσης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Ρώσο ομόλογό του, ο Ρούμπιο παρότρυνε τη Ρωσία να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με «καλή πίστη» με την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.