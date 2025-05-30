Πέντε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας, αμφισβήτησαν στο δικαστήριο νομοθεσία που υιοθέτησε η Ουγγαρία τον Μάρτιο και η οποία απαγορεύει τις πορείες και τα φεστιβάλ Pride στη χώρα, ανακοίνωσαν σήμερα οι ακτιβιστες.

Ο νόμος για ην απαγόρευση των πορειών υπερηφάνειας της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας επιτρέπει στην αστυνομία να χρησιμοποιεί κάμερες αναγνώρισης προσώπου για να καταγράφει όσους συμμετέχουν.

Επίσης, τον Απρίλιο η Ουγγαρία ενέκρινε συνταγματικές αλλαγές, οι οποίες προβλέπουν ότι η χώρα αναγνωρίζει μόνο δύο φύλα - αρσενικό και θηλυκό.

Ακτιβιστές λένε ότι τα μέτρα αντιστοιχούν σε ντε φάκτο απαγόρευση των πορειών υπερηφάνειας.

Την Τρίτη, 17 χώρες της ΕΕ κατηγόρησαν την Ουγγαρία για παραβίαση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ με την ψήφιση νόμων που στοχοθετούν τα μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ καθώς εντείνονται οι εντάσεις ανάμεσα στη Βουδαπέστη και σε μια πλειονότητα χωρών μελών.

«Το Pride στη Βουδαπέστη θα πραγματοποιηθεί κανονικά»

Πέντε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων - ανάμεσά τους η Διεθνής Αμνηστία, η προβεβλημένη οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ Hatter Tarsasag και η οργάνωση που διοργανώνει τις πορείες υπερηφάνειας -προσέφυγαν στη δικαιοσύνη χθες, Πέμπτη, αφού η αστυνομία απαγόρευσε μια μικρότερη πορεία που ήταν προγραμματισμένη για την 1η Ιουνίου.

Όπως υποστηρίζουν, όταν η αστυνομία απαγόρευσε την πορεία, επικαλέστηκε τη νέα νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία οι συναθροίσεις που θεωρούνται επιβλαβείς για τα παιδιά δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται και η προστασία των παιδιών θα πρέπει να υπερβαίνει σε σπουδαιότητα το δικαίωμα του συνέρχεσθαι.

«Η αστυνομία δεν παρέσχε αποδείξεις γιατί η πορεία της 1ης Ιουνίου ή η πορεία υπερηφάνειας, η οποία θεωρείται παρεμφερής, συνιστούν παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι οργανώσεις αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ότι η προγραμματισμένη για τις 28 Ιουνίου Pride θα πραγματοποιηθεί κανονικά στη Βουδαπέστη ανεξάρτητα από την απόφαση του δικαστηρίου, η οποία αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα.

«Οι διοργανωτές προετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη πορεία Pride που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ουγγαρία», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζόλταν Κόβατς δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.