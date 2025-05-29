Ερντογάν: Η πρόταση της Ρωσίας για συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη ενισχύει την ελπίδα για ειρήνη

Για κωλυσιεργία κατηγόρησε ο Ερντογάν τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), οι οποίες ελέγχονται από τους Κούρδους και υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, παρά τη συμφωνία με τη νέα συριακή κυβέρνηση για την ενσωμάτωση της ομάδας στις συριακές ένοπλες δυνάμεις.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους εν πτήσει από το Αζερμπαϊτζάν, ο Ερντογάν επανέλαβε τη θέση της Τουρκίας ότι η ενότητα και η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας πρέπει να διατηρηθούν, λέγοντας ότι η συμφωνία SDF - Δαμασκού πρέπει να εφαρμοστεί εντός του συμφωνημένου και προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος.

«Είχαμε πει και πριν ότι χαιρετίσαμε τη συμφωνία. Αλλά βλέπουμε ότι οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις συνεχίζουν τις τακτικές κωλυσιεργίας τους. Πρέπει να το σταματήσουν αυτό», ανέφερε το γραφείο του την Πέμπτη.

Εξάλλου, αναφερόμενος στις ειρηνευτικές συνομιλίες Μόσχας - Κιέβου, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η πρόταση της Ρωσίας για τη διεξαγωγή ενός ακόμη γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Ιουνίου αύξησε τις ελπίδες της Άγκυρας για ειρήνη, προσθέτοντας ότι οι δηλώσεις αυτές πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Στις ίδιες δηλώσεις, ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε επαφή και με τις δύο χώρες, ενώ πρόσθεσε ότι η πρόσφατη δυναμική στις ειρηνευτικές προσπάθειες αποτελεί ευκαιρία για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης.

«Ο δρόμος προς μια επίλυση περνάει μέσα από περισσότερο διάλογο, περισσότερη διπλωματία. Χρησιμοποιούμε όλη μας τη διπλωματική δύναμη και τις δυνατότητές μας για ειρήνη», ανέφερε το γραφείο του την Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

