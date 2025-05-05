Λογαριασμός
Μεγάλη αντεπίθεση της Ουκρανίας στο Κουρσκ - Τουλάχιστον 3 άμαχοι νεκροί

Ρώσοι πολεμικοί μπλόγκερ δημοσίευσαν πληροφορίες και χάρτες, που δείχνουν ουκρανικές δυνάμεις να προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα

UPDATE: 15:27
κουρσκ

Ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σήμερα στην περιφέρεια Κουρσκ, στη δυτική Ρωσία, εκτοξεύοντας πυραύλους, περνώντας τα σύνορα και διασχίζοντας ακολούθως ναρκοπέδια με ειδικά οχήματα, σύμφωνα με Ρώσους πολεμικούς μπλόγκερ.

Ο αρχηγός του επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα πως τα ουκρανικά στρατεύματα εκδιώχθηκαν από την περιφέρεια Κουρσκ, βάζοντας τέλος στη μεγαλύτερη εισβολή σε ρωσικό έδαφος μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, και πως η Ρωσία διαμορφώνει μια ουδέτερη ζώνη στη γειτονική ουκρανική περιφέρεια Σούμι.

«Ο εχθρός ανατίναξε γέφυρες με ρουκέτες τη νύχτα και εξαπέλυσε επίθεση με ομάδες τεθωρακισμένων το πρωί», έγραψε στο Telegram ο πολεμικός μπλόγκερ "RVvoenkor".

«Τα οχήματα εκκαθάρισης ναρκών άρχισαν να ανοίγουν περάσματα στα ναρκοπέδια, ακολουθούμενα από τεθωρακισμένα οχήματα με στρατιώτες. Σφοδρή μάχη είναι σε εξέλιξη στα σύνορα».

Σύμφωνα με τον προσωρινό κυβερνήτη της περιφέρειας,  Αλεξάντρ Χίνσταϊν, τρεις άμαχοι έχασαν τη ζωή τους από τις επιθέσεις των ουκρανικών drones. 

Δύο υπάλληλοι σε αγροτική επιχείρηση σκοτώθηκαν όταν drone χτύπησε το αυτοκίνητό τους κοντά στο χωριό Στσεγκολιόκ, έγραψε ο Χίνσταϊν στο Telegram.

Ένας 53χρονος σκοτώθηκε σε παρόμοια επίθεση σε «μη στρατιωτικό αυτοκίνητο» στο χωριό Ζβανόιε.

«Ο εχθρός εξακολουθεί να διενεργεί πλήγματα κατά του εδάφους μας», δήλωσε ο Χινστάιν, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής του σε «μέγιστη επαγρύπνηση».

Η ουκρανική αντεεπίθεση στο Κουρσκ αναφέρθηκε από πολλούς άλλους Ρώσους μπλόγκερ, περιλαμβανομένων του "Αρχαγγέλου των ειδικών δυνάμεων" και του πολεμικού ανταποκριτή της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Αλεξάντερ Σλάντκοφ.

Οι Ρώσοι μπλόγκερ δημοσίευσαν επίσης χάρτες που δείχνουν ουκρανικές δυνάμεις να προσπαθούν να περάσουν τα ρωσικά σύνορα σε δύο σημεία προς το Τιότκινο.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο είτε από τη Ρωσία είτε από την Ουκρανία. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

