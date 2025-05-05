Ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σήμερα στην περιφέρεια Κουρσκ, στη δυτική Ρωσία, εκτοξεύοντας πυραύλους, περνώντας τα σύνορα και διασχίζοντας ακολούθως ναρκοπέδια με ειδικά οχήματα, σύμφωνα με Ρώσους πολεμικούς μπλόγκερ.

Курская область, обстановка напротив населенного пункта Новый Путь



Сообщения бойцов с мест:

Машина разграждения ВСУ сделала проход в зубах дракона и уехала назад несмотря на множество попаданий по ней, высадив десант. Ведётся стрелковый бой pic.twitter.com/SU8l2GWvaO May 5, 2025

Ο αρχηγός του επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα πως τα ουκρανικά στρατεύματα εκδιώχθηκαν από την περιφέρεια Κουρσκ, βάζοντας τέλος στη μεγαλύτερη εισβολή σε ρωσικό έδαφος μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, και πως η Ρωσία διαμορφώνει μια ουδέτερη ζώνη στη γειτονική ουκρανική περιφέρεια Σούμι.

«Ο εχθρός ανατίναξε γέφυρες με ρουκέτες τη νύχτα και εξαπέλυσε επίθεση με ομάδες τεθωρακισμένων το πρωί», έγραψε στο Telegram ο πολεμικός μπλόγκερ "RVvoenkor".

«Τα οχήματα εκκαθάρισης ναρκών άρχισαν να ανοίγουν περάσματα στα ναρκοπέδια, ακολουθούμενα από τεθωρακισμένα οχήματα με στρατιώτες. Σφοδρή μάχη είναι σε εξέλιξη στα σύνορα».

⚡️⚡️Kursk Region, are you sleeping?



Ukrainian forces are reportedly advancing on border areas of Russia’s Kursk region, according to Z-channels and locals.



Fighting was reported near the village of Tyotkino in the morning — later confirmed by major pro-war Russian channels.… pic.twitter.com/ySpwLdwO96 — NEXTA (@nexta_tv) May 5, 2025

Σύμφωνα με τον προσωρινό κυβερνήτη της περιφέρειας, Αλεξάντρ Χίνσταϊν, τρεις άμαχοι έχασαν τη ζωή τους από τις επιθέσεις των ουκρανικών drones.

Δύο υπάλληλοι σε αγροτική επιχείρηση σκοτώθηκαν όταν drone χτύπησε το αυτοκίνητό τους κοντά στο χωριό Στσεγκολιόκ, έγραψε ο Χίνσταϊν στο Telegram.

Ένας 53χρονος σκοτώθηκε σε παρόμοια επίθεση σε «μη στρατιωτικό αυτοκίνητο» στο χωριό Ζβανόιε.

«Ο εχθρός εξακολουθεί να διενεργεί πλήγματα κατά του εδάφους μας», δήλωσε ο Χινστάιν, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής του σε «μέγιστη επαγρύπνηση».

Η ουκρανική αντεεπίθεση στο Κουρσκ αναφέρθηκε από πολλούς άλλους Ρώσους μπλόγκερ, περιλαμβανομένων του "Αρχαγγέλου των ειδικών δυνάμεων" και του πολεμικού ανταποκριτή της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Αλεξάντερ Σλάντκοφ.

Οι Ρώσοι μπλόγκερ δημοσίευσαν επίσης χάρτες που δείχνουν ουκρανικές δυνάμεις να προσπαθούν να περάσουν τα ρωσικά σύνορα σε δύο σημεία προς το Τιότκινο.

🇷🇺⚔️🇺🇦 Ukrainian Forces Launch Cross-Border Offensive into Russia’s Kursk Region



Ukrainian forces have launched a renewed assault across the Russian border in Kursk Region, targeting the settlement of Tyotkino, located west of Sudzha—an area where Ukrainian troops previously… pic.twitter.com/qC2Fy5HSmV — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) May 5, 2025

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο είτε από τη Ρωσία είτε από την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

