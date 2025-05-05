Ακινητοποιημένα έμειναν χθες το βράδυ τρένα υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας εξαιτίας της κλοπής χάλκινων καλωδίων, με αποτέλεσμα κάποιοι επιβάτες να μείνουν εγκλωβισμένοι στα τρένα στη διάρκεια της νύχτας και χιλιάδες άλλοι αποκλεισμένοι σε σταθμούς.

Οι κλέφτες αφαίρεσαν καλώδια σε τέσσερις περιοχές σε μια ακτίνα 10 χιλιομέτρων, με τον υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε να κάνει λόγο για «σοβαρή δολιοφθορά» σε ανάρτησή του στο Χ.

Οι σιδηροδρομικές συνδέσεις στις γραμμές που επηρεάστηκαν ανεστάλησαν χθες βράδυ, ενώ σήμερα το πρωί λίγα τρένα αναχώρησαν από τη Μαδρίτη για το Τολέδο, που βρίσκεται 70 χιλιόμετρα νοτιότερα, και τα δρομολόγια προς πόλεις όπως η Σεβίλλη και η Μάλαγα, ακόμα νοτιότερα, δεν είχαν ακόμα αποκατασταθεί, ανακοίνωσε μέσω Χ η Adif, η κρατική εταιρία διαχείρισης των σιδηροδρόμων.

Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να περιμένουν στον σταθμό Ατότσα της Μαδρίτης. Την περασμένη εβδομάδα εκατοντάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν στα τρένα στη διάρκεια του μπλακ άουτ που συνέβη στη χώρα.

Εννέα τρένα ακινητοποιήθηκαν μεταξύ σταθμών, με αρκετούς επιβάτες να αναγκάζονται να περάσουν τη νύχτα μέσα σε αυτά, σύμφωνα με συνεντεύξεις στο κρατικό δίκτυο TVE.

Η Adif δήλωσε ότι το προσωπικό της εργάζεται για την αντικατάσταση των κλεμμένων καλωδίων και την αποκατάσταση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

Το δίκτυο υψηλής ταχύτητας επεκτάθηκε με γρήγορους ρυθμούς στην Ισπανία στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης να αποδεσμεύσει τα δημόσια μέσα μεταφοράς από τη χρήση άνθρακα. Το δίκτυο συνδέει σχεδόν όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας και είναι ευάλωτο σε περιστατικά κλοπής καλωδίων καθώς διασχίζει μεγάλες ακατοίκητες εκτάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

