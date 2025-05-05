Επίθεση με παπούτσι δέχθηκε ο πρόεδρος της Κένυας, Γουίλιαμ Ρούτο, στη διάρκεια ομιλίας του για το κόστος ζωής σε συγκέντρωση στην κομητεία Μιγκόρ, θέμα που προκαλεί δημόσια οργή στη χώρα.

Οπως δείχνουν βίντεο που προβλήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ρούτο απέκρουσε με το χέρι του το παπούτσι που εκσφενδονίστηκε από κάποιον ανάμεσα στο πλήθος, που παρακολουθούσε την ομιλία του και δε φάνηκε να τραυματίζεται.

Someone in the crowd hurled what appeared to be a shoe at President William Ruto during his address at Kehancha Town in Migori County, shortly after launching a 298-unit affordable housing project on Sunday.



The flying object narrowly missed the President, who was momentarily… pic.twitter.com/SP0HwMNqP5 — Cyprian, Is Nyakundi (@C_NyaKundiH) May 4, 2025

Ο υπουργός Εσωτερικών Κιπτσούμπα Μουρκόμεν δήλωσε ότι η αστυνομία συνέλαβε τρεις ανθρώπους, σύμφωνα με την εφημερίδα The Star.

Ο Κενυάτης πρόεδρος έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει τις αυξήσεις φόρων και να προσκαλέσει μέλη της αντιπολίτευσης στο υπουργικό συμβούλιο, αλλά παραμένει σε υψηλά επίπεδα η δυσαρέσκεια των πολιτών στη χώρα.

«Είπαμε ότι μειώνουμε την τιμή των λιπασμάτων, αλήθεια ή ψέμα;» είπε μετά την απόκρουση του παπουτσιού.

To 2008 Ιρακινός δημοσιογράφος είχε πετάξει τα παπούτσια του εναντίον του τότε προέδρου των ΗΠΑ Τζόρτζ Μπους, διαμαρτυρόμενος για το χάος μετά την υπό την ηγεσία των ΗΠΑ εισβολή στη χώρα του και το στιγμιότυπο είχε κάνει τον γύρο του κόσμου.

Πηγή: skai.gr

