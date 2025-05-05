Κρεμλίνο: Απαραίτητη η συνάντηση Πούτιν - Τραμπ, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες

Ερωτηθείς τη Δευτέρα σχετικά με μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σαουδική Αραβία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε ότι μια συνάντηση είναι απαραίτητη, αλλά ότι ο Πούτιν δεν έχει προγραμματίσει κανένα ταξίδι στη Μέση Ανατολή για τα μέσα Μαΐου.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι μια τέτοια συνάντηση θα απαιτούσε μεγάλη προσπάθεια και ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν λεπτομέρειες.

Η Ρωσία ανησυχεί για τις εντάσεις μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν

Παράλληλα, ο Πεσκόφ σημείωσε ότι η Ρωσία παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία την τεταμένη ατμόσφαιρα στα σύνορα Ινδίας-Πακιστάν στο Κασμίρ, όπου ύποπτοι μαχητές σκότωσαν τουλάχιστον 26 άτομα σε επίθεση την περασμένη εβδομάδα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η Ρωσία εκτιμά ιδιαίτερα τις σχέσεις της τόσο με το Νέο Δελχί όσο και με το Ισλαμαμπάντ.

«Η απόφαση της Γερμανίας για το AfD είναι ένα περιοριστικό μέτρο»

Ακόμη, δήλωσε ότι η απόφαση της Γερμανίας να χαρακτηρίσει το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) ως "εξτρεμιστική" οντότητα δείχνει ότι η Ευρώπη είναι γεμάτη από περιοριστικά μέτρα κατά δυνάμεων και προσωπικοτήτων που δεν ταιριάζουν με το κυρίαρχο ρεύμα.

Υπενθυμίζεται ότι η υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών της Γερμανίας κατέταξε το AfD ως εξτρεμιστική οντότητα που απειλεί τη δημοκρατία, μια κίνηση που της επιτρέπει να παρακολουθεί καλύτερα το κόμμα που ήρθε δεύτερο στις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου.

«Οι ρουμανικές εκλογές αμαυρώθηκαν από τον «αυθαίρετο» αποκλεισμό του προηγούμενου φαβορί»

Στο μεταξύ, ερωτηθείς σχετικά με τη νίκη του ακροδεξιού ευρωσκεπτικιστή Τζόρτζε Σιμιόν στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Ρουμανίας την Κυριακή, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ό,τι και να συμβεί, ένα από τα φαβορί βγήκε αυθαίρετα από την κούρσα.

Ο Πεσκόφ αναφερόταν στον Καλίν Γκεοργκέσκου, έναν άλλο υπερεθνικιστή υποψήφιο που κέρδισε τον πρώτο γύρο των εκλογών που ακυρώθηκαν, προτού του απαγορευτεί να κατέβει στις εκλογές λόγω της υποτιθέμενης ρωσικής παρέμβασης για λογαριασμό του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.