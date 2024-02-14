Σπάνιο κρούσμα βουβωνικής πανώλης στις ΗΠΑ

Σπάνιο κρούσμα βουβωνικής πανώλης σε άνθρωπο επιβεβαιώθηκε πρόσφατα στις ΗΠΑ, στο Όρεγκον, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Η νόσος, που προκάλεσε τη λεγόμενη μαύρη πανώλη, ή μαύρο θάνατο, πανδημία η οποία είχε αφανίσει σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ευρώπης τον Μεσαίωνα, είναι ιδιαίτερα σπάνια στις ανεπτυγμένες χώρες και μπορεί να θεραπευτεί πλέον, παραμένει πάντως δυνητικά επικίνδυνη.

Ο ασθενής διαμένει στην κομητεία Ντεσούτς, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ. Του χορηγείται θεραπεία και πιστεύεται πως πιθανόν μολύνθηκε από τη γάτα του.

«Έχουμε επικοινωνήσει με όλες τις στενές επαφές του κατοίκου και του ζώου συντροφιάς του και τους δόθηκαν φάρμακα προκειμένου να προληφθεί η ασθένεια», εξηγούσε ο Δρ. Ρίτσαρντ Φόσετ, υγειονομικός αξιωματούχος στην κομητεία Ντεσούτς, όταν εντοπίστηκε το κρούσμα, την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα συμπτώματα της πανώλης στον άνθρωπο εκδηλώνονται ως και οκτώ ημέρες μετά την έκθεση σε άρρωστο ζώο ή το τσίμπημα ψύλλου-φορέα της νόσου.

Τα συμπτώματα μπορεί να συμπεριλαμβάνουν πυρετό, ναυτία, αδυναμία, ρίγη, μυϊκούς πόνους.

Αν δεν διαγνωστεί έγκαιρα, η βουβωνική πανώλη μπορεί να να εξελιχθεί σε σηψαιμική πανώλη ή πνευμονική πανώλη. Αυτές οι δυο νόσοι θεωρούνται ακόμη πιο σοβαρές.

«Ευτυχώς, το κρούσμα αυτό εντοπίστηκε και του προσφέρθηκε θεραπεία στα πρώτα στάδια της νόσου», κάτι που σημαίνει ότι «παρουσιάζει μικρό κίνδυνο για την κοινότητα», διαβεβαίωσαν οι αρχές σε ανακοίνωσή τους.

«Κανένα άλλο κρούσμα πανώλης» δεν επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια «της έρευνας» που διενεργήθηκε, διευκρίνισαν.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), τον κυριότερο ομοσπονδιακό οργανισμό υγείας, κατά μέσον όρο καταγράφονται επτά κρούσματα πανώλης σε ετήσια βάση στις ΗΠΑ.

Στο Όρεγκον, το προηγούμενο κλινικά επιβεβαιωμένο κρούσμα βουβωνικής πανώλης είχε καταγραφεί το 2015, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της πολιτείας 4,2 εκατ. και πλέον κατοίκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

