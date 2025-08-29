Ουκρανία: Ανατίναξε 2 ρωσικές γέφυρες με νάρκες της Μόσχας και drones

Σαμποτάζ σε τιμή ευκαιρίας... Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε δύο στρατηγικής σημασίας γέφυρες εντός ρωσικού εδάφους χρησιμοποιώντας μερικά φθηνά drones που χτύπησαν αποθήκες ναρκών και πυρομαχικών που ήταν κρυμμένες εκεί από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δύο γέφυρες, κοντά στα σύνορα με την ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου, χρησιμοποιούνταν από τον ρωσικό στρατό για τον ανεφοδιασμό των στρατευμάτων του.

Λόγω της στρατηγικής τους σημασίας, οι γέφυρες ήταν ναρκοθετημένες - έτσι ώστε ο ρωσικός στρατός να έχει την επιλογή να τις ανατινάξει σε περίπτωση ξαφνικής ουκρανικής προέλασης.

Δεν είναι ασυνήθιστο για έναν στρατό που δέχεται επίθεση να καταστρέφει γέφυρες, δρόμους και άλλες βασικές υποδομές στην επικράτειά του για να αποτρέψει την προέλαση του εχθρού σημειώνει το CNN. Η Ουκρανία το έκανε αυτό τις πρώτες ημέρες της γενικευμένης ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, καταστρέφοντας γέφυρες σε δρόμους που οδηγούν προς το Κίεβο. Η κίνηση αυτή καθυστέρησε τη ρωσική προέλαση και προστάτευσε την ουκρανική πρωτεύουσα.

Η 58η Ειδική Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού της Ουκρανίας, η οποία διεξήγαγε την επιχείρηση, δήλωσε στο CNN ότι το προσωπικό της αποφάσισε να εξετάσει πιο προσεκτικά τη γέφυρα αφού παρατήρησε ασυνήθιστη δραστηριότητα.

«Έγινε σαφές ότι κάτι συνέβαινε εκεί. Δεν μπορούσαμε να πετάξουμε ένα κανονικό drone αναγνώρισης κάτω από τη γέφυρα επειδή το σήμα απλώς θα εξαφανιζόταν, οπότε πετάξαμε με ένα drone πρώτου προσώπου εξοπλισμένο με οπτικές ίνες», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας εκπρόσωπος της ταξιαρχίας.

Ένα βίντεο που γυρίστηκε από το drone το δείχνει να πλησιάζει τη γέφυρα και να ανακαλύπτει ένα μεγάλο σωρό από αντιαρματικές νάρκες και άλλα πυρομαχικά. Ένα κομμάτι υφάσματος που φαίνεται να κάλυπτε τον οπλισμό φαίνεται να βρίσκεται στο πλάι.

«Είδαμε τις νάρκες και χτυπήσαμε» τονίζεται από την 58η Ταξιαρχία.

Το βίντεο τελειώνει απότομα όταν το drone χτυπά την αποθήκη. Πλάνα που γυρίστηκαν από μια δεύτερη κάμερα από κάποια απόσταση δείχνουν μια μεγάλη έκρηξη. Το CNN έχει γεωγραφικά εντοπίσει τη γέφυρα που φαίνεται στο βίντεο στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ στη νότια Ρωσία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

«Μετά από αυτό, αποφασίσαμε να ερευνήσουμε την άλλη γέφυρα. Διαπιστώσαμε ότι ήταν επίσης ναρκοθετημένη και χτυπήσαμε», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ταξιαρχίας, προσθέτοντας: «(Είδαμε) μια ευκαιρία και την εκμεταλλευτήκαμε».

Η καταστροφή των γεφυρών - και ο τολμηρός τρόπος με τον οποίο η Ουκρανία την πέτυχε - είναι εσχάτως μια σπάνια καλή είδηση ​​για το Κίεβο στον πόλεμο.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση κατά μήκος των πρώτων γραμμών, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να προχωρούν σταδιακά, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχίζει να καθυστερεί τυχόν συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.

Ταυτόχρονα, η Μόσχα συνεχίζει να τρομοκρατεί τον άμαχο πληθυσμό της Ουκρανίας με σχεδόν καθημερινές θανατηφόρες αεροπορικές επιθέσεις εναντίον πόλεων σε όλη τη χώρα.

Η Ρωσία δεν σχολίασε τις επιθέσεις εναντίον των γεφυρών.

Τα φθηνά drones αποδεικνύουν την αξία τους

Τα drones που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση κοστίζουν μεταξύ 25.000 και 30.000 ουκρανικών χρίβνια, ή μεταξύ 600 και 725 δολαρίων, επισήμανε ακόμα ο εκπρόσωπος της ταξιαρχίας στο CNN.

Αυτό καθιστά τις δύο επιθέσεις εξαιρετικά οικονομικές. Η καταστροφή μιας γέφυρας από μακριά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Υπό κανονικές συνθήκες, θα απαιτούσε ακριβά κατευθυνόμενα πυρομαχικά που εκτοξεύονται από ένα εξελιγμένο σύστημα, όπως ένας εκτοξευτής πυραύλων ή ένα αεροπλάνο.

Η Ουκρανία έχει δηλώσει προηγουμένως ότι χρησιμοποίησε το πυραυλικό σύστημα HIMARS που παρέχεται από τη Δύση για να ανατινάξει γέφυρες στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας. Αυτά είναι ακριβά όπλα – όταν η Γερμανία αγόρασε τρεις εκτοξευτές HIMARS για την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες πέρυσι, πλήρωσε συνολικά 30 εκατομμύρια δολάρια. Κάθε πύραυλος κοστίζει δεκάδες χιλιάδες δολάρια.

Ωστόσο, οι επιθέσεις στις δύο γέφυρες δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουκρανία χρησιμοποίησε μικρά και σχετικά φθηνά drones πρώτου προσώπου για μέγιστο αποτέλεσμα.

Τον Ιούνιο, οι ουκρανικές δυνάμεις κατέστρεψαν ή προκάλεσαν ζημιές σε δεκάδες ρωσικά αεροσκάφη χρησιμοποιώντας μικρά drones που μεταφέρθηκαν λαθραία κοντά σε ρωσικά στρατιωτικά αεροδρόμια με φορτηγά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.