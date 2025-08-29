Λογαριασμός
Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Γουίτκοφ για να συζητήσουν την άσκηση πιέσεων στη Ρωσία

«Νομίζουμε ότι απαιτούνται παγκόσμιες πιέσεις για να διασφαλισθεί ότι η Ρωσία είναι γενικώς έτοιμη να κινηθεί προς την ειρήνη», δήλωσε ο Άντριι Γερμάκ

Αντρίι Γερμάκ πορτραίτο

Ο προσωπάρχης του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Άντριι Γερμάκ συναντήθηκε σήμερα με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ για να συζητήσουν την τελευταία θανατηφόρα επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο και την ανάγκη να ασκηθούν πιέσεις στη Μόσχα ώστε να έρθει η ειρήνη πιο κοντά.

«Νομίζουμε ότι απαιτούνται παγκόσμιες πιέσεις για να διασφαλισθεί ότι η Ρωσία είναι γενικώς έτοιμη να κινηθεί προς την ειρήνη και ειδικότερα, να πραγματοποιηθούν κρίσιμες συναντήσεις ηγετών για τον σκοπό αυτό», δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα X μετά τη συνάντηση τους στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ουκρανία Στιβ Γουίτκοφ Πόλεμος στην Ουκρανία Κίεβο Ρωσία
