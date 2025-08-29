Ρωσία: Ο Πούτιν «παραμένει ανοιχτός» σε συνάντηση με τον Ζελένσκι, αλλά...

Ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Ρώσος πρόεδρος «παραμένει» ανοιχτός σε συνάντηση με τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εάν γίνουν οι κατάλληλες προετοιμασίες εκ των προτέρων.

«Θα σας υπενθυμίσω τη στάση του Προέδρου Πούτιν. Δεν αποκλείει την πιθανότητα διεξαγωγής μιας τέτοιας συνάντησης, αλλά πιστεύει ότι οποιαδήποτε συνάντηση υψηλού επιπέδου πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη, ώστε να ολοκληρωθεί εκεί η προκαταρκτική εργασία που θα γίνει από τους ειδικούς», δήλωσε ο Πεσκόφ σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα.

Η Ρωσία δεν βλέπει καμία πρόοδο στις συνομιλίες που σχετίζονται με την Ουκρανία, ωστόσο διατηρεί το ενδιαφέρον και την ετοιμότητά της για διαπραγματεύσεις, πρόσθεσε.

«Δεν μπορεί να ειπωθεί ότι οι συζητήσεις των διαπραγματευτών... ακμάζουν. Δυστυχώς, αυτό δεν ισχύει. Αλλά παραμένουμε ενδιαφερόμενοι και έτοιμοι για τέτοιες διαπραγματεύσεις», είπε.

Ο Πεσκόφ τόνισε ότι η Μόσχα μετέφερε επίσημα στην ουκρανική πλευρά τις θέσεις της, οι οποίες απαιτούν βάση για περαιτέρω συζήτηση.

Επίσης, ξεκαθάρισε ότι οι λεπτομέρειες της συνάντησης κορυφής μεταξύ του Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, που πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα, παραμένουν σκόπιμα απόρρητες στο πλαίσιο των προσπαθειών διευθέτησης.

«Αποφεύγουμε συνειδητά να αποκαλύψουμε λεπτομέρειες της συνάντησης στην Αλάσκα μεταξύ των δύο προέδρων. Το θέμα της επίλυσης της ουκρανικής σύγκρουσης συζητήθηκε εκτενώς, αλλά θεωρούμε ακατάλληλο να αποκαλύψουμε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες. Για μια αποτελεσματική διευθέτηση, είναι ζωτικής σημασίας να προχωρήσουμε διακριτικά», εξήγησε ο Πεσκόφ.

Επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση αποδείχθηκε ωφέλιμη, υπενθυμίζοντας τα λόγια του Πούτιν ότι «ήταν έγκαιρη, ουσιαστική και πολύ εποικοδομητική».

Στις 15 Αυγούστου, ο Πούτιν συναντήθηκε με τον Τραμπ στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα. Οι συζητήσεις διήρκεσαν περίπου τρεις ώρες, εστιάζοντας κυρίως στον τερματισμό της ουκρανικής σύγκρουσης.

«Όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Κίνα, χαρακτηρίζονται από μια ιδιαίτερη προνομιακή στρατηγική εταιρική σχέση και εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτούς τους δεσμούς. Είναι δύσκολο να υπερεκτιμήσουμε το εύρος αυτών των σχέσεων», σημείωσε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Τόσο η Μόσχα όσο και το Πεκίνο συμφωνούν ότι οι δυνατότητες της διμερούς συνεργασίας τους παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτες, τόνισε, προσθέτοντας: «Συμμεριζόμαστε την άποψη ότι οι δυνατότητες της εταιρικής μας σχέσης απέχουν πολύ από το να έχουν υλοποιηθεί πλήρως».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.