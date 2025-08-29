Ισχυρή έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων στο Νταγκεστάν - 4 εγκαυματίες

Ισχυρή έκρηξη, με τέσσερις εγκαυματίες διαφόρων βαθμών που νοσηλεύονται, σημειώθηκε την Παρασκευή στο Νταγκεστάν, μια ρωσική δημοκρατία του Καυκάσου.

Ένα πρατήριο καυσίμων εξερράγη στο χωριό Σουλεβκέντ στην περιοχή Χασαβγιούρτ. Στο σημείο ξέσπασε πυρκαγιά. Σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα ρωσικά ΜΜΕ, κάτοικοι της περιοχής τρέχουν να καλυφθούν αλλόφρονες από την ισχυρή έκρηξη.

Η έκρηξη σημειώθηκε κατά την άντληση βενζίνης, όταν η δεξαμενή αποσυμπιέστηκε. Μετά την έκρηξη, η χαμηλή βλάστηση στην κοντινή περιοχή έπιασε φωτιά, αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες.

Η εισαγγελία του Νταγκεστάν διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

В Дагестане произошел большой взрыв на автозаправке



Инцидент произошел в Хасавюртском районе в селе Сулевкент. На месте сильный пожар. По предварительным данным, пострадали два человека. pic.twitter.com/wX8yDdP2x3 — Вот Так (@vottak_tv) August 29, 2025

Πηγή: skai.gr

