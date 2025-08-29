Μακρόν: Θα εξαντλήσω τη θητεία μου μέχρι το τέλος της

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως θα συνεχίσει τη θητεία του έως ότου λήξει το 2027, αποκρούοντας τις εικασίες ότι θα υπάρξει πίεση σε βάρος του να παραιτηθεί, εάν η κυβέρνηση χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου.
«Η θητεία που μου ανέθεσαν οι Γάλλοι πολίτες, και κανείς άλλος, είναι μια θητεία την οποία θα υπηρετήσω έως το τέλος της», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.
Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είχε μια μακρά συζήτηση με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού σχετικά με το σχέδιό του για τις περικοπές και φάνηκε να το υποστηρίζει, λέγοντας ότι η κατάσταση απαιτεί μια συζήτηση σχετικά με βασικά ζητήματα.
