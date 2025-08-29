Λογαριασμός
Μακρόν: Θα εξαντλήσω τη θητεία μου μέχρι το τέλος της

«Η θητεία που μου ανέθεσαν οι Γάλλοι πολίτες, και κανείς άλλος, είναι μια θητεία την οποία θα υπηρετήσω έως το τέλος της», διαβεβαίωσε ο Μακρόν

Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως θα συνεχίσει τη θητεία του έως ότου λήξει το 2027, αποκρούοντας τις εικασίες ότι θα υπάρξει πίεση σε βάρος του να παραιτηθεί, εάν η κυβέρνηση χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου.

«Η θητεία που μου ανέθεσαν οι Γάλλοι πολίτες, και κανείς άλλος, είναι μια θητεία την οποία θα υπηρετήσω έως το τέλος της», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είχε μια μακρά συζήτηση με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού σχετικά με το σχέδιό του για τις περικοπές και φάνηκε να το υποστηρίζει, λέγοντας ότι η κατάσταση απαιτεί μια συζήτηση σχετικά με βασικά ζητήματα.

