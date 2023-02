Ουκρανία: Νέο, αναμνηστικό χαρτονόμισμα για την πρώτη επέτειο της ρωσικής εισβολής

Η κεντρική τράπεζα της Ουκρανίας παρουσίασε σήμερα ένα αναμνηστικό χαρτονόμισμα για την πρώτη επέτειο της ρωσικής εισβολής, με τη μία πλευρά του να απεικονίζει τρεις στρατιώτες να υψώνουν την εθνική σημαία.

Η άλλη όψη του χαρτονομίσματος των 20 χρίβνια (0,54 δολάριο) δείχνει δύο χέρια δεμένα με ταινία, μια προφανής νύξη στα φερόμενα εγκλήματα πολέμου που το Κίεβο κατηγορεί τις ρωσικές δυνάμεις ότι έχουν διαπράξει στην Ουκρανία.

The National Bank of Ukraine issued a souvenir banknote to the anniversary of 🇷🇺 invasion. One sees a fragment of the map with Crimea and other temporarily occupied regions of 🇺🇦 in the background.

Source: https://t.co/3yXdpZ0iwi pic.twitter.com/0kfuMj3fPJ