Το ναυτικό και οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας επιτέθηκαν και κατέστρεψαν μια εξέδρα φυσικού αερίου που χρησιμοποιούν οι ρωσικές δυνάμεις στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ναυτικού το Σάββατο.

"Οι κατακτητές χρησιμοποίησαν αυτήν την τοποθεσία για πλαστογράφηση GPS για να καταστήσουν επικίνδυνη την πλοήγηση των πολιτών. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό", δήλωσε ο Ντμίτρο Πλετεντσούκ στο Facebook.

❗️The Ukrainian Navy destroyed one of the gas rigs in the Black Sea this night, where the occupiers were keeping technical reconnaissance equipment and up to 40 personnel.



The gas platform is still on fire. pic.twitter.com/bYXU0zYaSA — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 10, 2024

Το ναυτικό δημοσίευσε ένα βίντεο που τραβήχτηκε τη νύχτα και δείχνει μια έκρηξη σε μια υπεράκτια εξέδρα και την πυρκαγιά που ακολούθησε. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι μισή μέρα πριν από την επίθεση, οι ρωσικές δυνάμεις είχαν τοποθετήσει εξοπλισμό και στρατιωτικό προσωπικό στο σημείο.

"Δεν υπήρχαν άμαχοι εκεί. Η εξέδρα δεν εκτελούσε κανονικές λειτουργίες", είπε ο Πλετεντσούκ.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες ενώ δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από τη Μόσχα.

Αφού η Ρωσία κατέλαβε την Κριμαία το 2014 , η Ουκρανία έχασε τον έλεγχο πολλών υπεράκτιων εξεδρών φυσικού αερίου και πετρελαίου, ορισμένες από τις οποίες λέει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έκτοτε χρησιμοποίησαν για στρατιωτικούς σκοπούς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.