Δεκάδες Ρώσοι στρατιώτες εκπαιδεύονται στο Ιράν στη χρήση του συστήματος βαλλιστικών πυραύλων κοντινής εμβέλειας Fath-360, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές από υπηρεσίες πληροφοριών της Ευρώπης, προσθέτοντας ότι αναμένεται να παραδοθούν στη Ρωσία εκατοντάδες δορυφορικά καθοδηγούμενα όπλα.

Εκπρόσωποι του ρωσικού υπουργείου Άμυνας φέρεται να υπέγραψαν σύμβαση στις 13 Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη με Ιρανούς αξιωματούχους για το Fath-360 και ένα άλλο σύστημα βαλλιστικών πυραύλων που κατασκευάστηκε από τον κρατικό Οργανισμό Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας του Ιράν (AIO) που ονομάζεται Ababil, σύμφωνα με αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών.

Επικαλούμενοι πολλές εμπιστευτικές πηγές πληροφοριών, οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ρωσικό προσωπικό επισκέφθηκε το Ιράν για να μάθει πώς να χειρίζεται το αμυντικό σύστημα Fath-360, το οποίο εκτοξεύει πυραύλους με μέγιστο βεληνεκές 120 km και κεφαλή 150 kg. Μία από τις πηγές είπε ότι «το επόμενο βήμα» μετά την εκπαίδευση θα ήταν η παράδοση των πυραύλων στη Ρωσία.

Η Μόσχα διαθέτει μια σειρά από δικούς της βαλλιστικούς πυραύλους, αλλά η προμήθεια Fath-360 θα μπορούσε να επιτρέψει στη Ρωσία να χρησιμοποιήσει περισσότερους από το οπλοστάσιό της για στόχους πέρα από τη γραμμή του μετώπου, ενώ χρησιμοποιεί ιρανικές κεφαλές για στόχους κοντινότερου βεληνεκούς, είπε ένας στρατιωτικός εμπειρογνώμονας.

Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ και οι εταίροι της G7 «είναι έτοιμοι να δώσουν μια ταχεία και αυστηρή απάντηση εάν το Ιράν προχωρήσει σε τέτοιες μεταφορές».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.