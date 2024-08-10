Το Κατάρ, που έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ του Ισραήλ και της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, ζήτησε να διεξαχθεί μια «επείγουσα διεθνής έρευνα», μετά τον βομβαρδισμό ενός σχολείου στη Γάζα, ο οποίος στοίχισε σήμερα τη ζωή σε 93 ανθρώπους, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα.

Το υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε, σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε, «την αποστολή ανεξαρτήτων ερευνητών του ΟΗΕ, προκειμένου να διεξάγουν έρευνες για τη συνεχή στόχευση από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής σχολείων και καταφυγίων για τους εκτοπισμένους».

Οι αρχές στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κυβερνά η Χαμάς, ανακοίνωσαν σήμερα ότι περίπου 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς με στόχο σχολείο, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι στην πόλη της Γάζας, δυο ημέρες μετά τους βομβαρδισμούς σε άλλα δυο σχολικά κτίρια.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι περίπου 20 μαχητές της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ επιχειρούσαν από το σχολείο που χτυπήθηκε.

«Το συγκρότημα και το τζαμί που χτυπήθηκε μέσα του χρησίμευαν ως ενεργή στρατιωτική εγκατάσταση της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ» είπε ο αντισυνταγματάρχης Nadav Shoshani στο X.

Πρόσθεσε ότι τα στοιχεία για τις απώλειες που δόθηκαν από το γραφείο μέσων ενημέρωσης της Χαμάς «δεν ευθυγραμμίζονται με τις πληροφορίες που κατέχει ο IDF, τα ακριβή πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν και την ακρίβεια του χτυπήματος».

Πηγή: skai.gr

