Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, η Ιταλίδα Φραντσέσκα Αλμπανέζε, κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ για «γενοκτονία» Παλαιστινίων, έπειτα από έναν βομβαρδισμό εναντίον ενός σχολείο στη Γάζα, που στοίχισε τη ζωή σε 93 ανθρώπους, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα.

«Το Ισραήλ διαπράττει μία γενοκτονία Παλαιστινίων, μία συνοικία τη φορά, ένα νοσοκομείο τη φορά, ένα σχολείο, ένας καταυλισμός προσφύγων, μια ζώνη ασφαλείας», έπειτα από 10 και πλέον μήνες πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε η Αλμπανέζε σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Το Ισραήλ διεξάγει τέτοια πλήγματα εναντίον των Παλαιστινίων χρησιμοποιώντας «αμερικανικά και ευρωπαϊκά όπλα», είπε επίσης η ίδια.

«Ας μας συγχωρήσουν οι Παλαιστίνιοι για τη συλλογική ανικανότητά μας να τους προστατεύσουμε, σεβόμενοι την πιο στοιχειώδη έννοια του διεθνούς δικαίου», συμπλήρωσε.

Η Αλμπανέζε, η οποία είναι εξουσιοδοτημένη από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, όμως δεν εκφράζεται εκ μέρους του Οργανισμού, προέβη σε παρόμοια σχόλια τον Μάρτιο, προκαλώντας τις έντονες επικρίσεις του Ισραήλ, την οποία κατηγόρησε για «αντισημιτισμό».

Πηγή: skai.gr

