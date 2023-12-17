Δυτική όχθη: 5 Παλαιστίνιοι νεκροί από επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων

Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στον καταυλισμό προσφύγων της Τουλκάρεμ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε επιδρομή του ισραηλινού στρατού, αναφέρει σε νεώτερη ανακοίνωσή του το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο απολογισμός ανέβηκε στους πέντε νεκρούς μετά την ανακοίνωση νωρίς σήμερα το πρωί του θανάτου δύο ανδρών ηλικίας 19 και 21 ετών στο νοσοκομείο, διευκρίνισε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Η στρατιωτική επιχείρηση άρχισε τη νύχτα κατά της πόλης Τουλκάρεμ και του καταυλισμού της προσφύγων του Νουρ Σαμς στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον «πολλών ένοπλων τρομοκρατικών ομάδων, οι οποίες άνοιξαν πυρ, πέταξαν εκρηκτικά και έθεσαν σε κίνδυνο τους στρατιώτες».

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, «τουλάχιστον 4 τρομοκράτες σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν», πρόσθεσε ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος διευκρίνισε επίσης ότι συνέλαβε τέσσερις ανθρώπους και κατέσχεσε όπλα.

Ο διεθυντής του νοσοκομείου «Θάμπετ Θάμπετ» Αμίν Χαντέρ δήλωσε στο AFP ότι «πέντε άνθρωποι ήρθαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο, εκ των οποίων ένας στο κεφάλι».

Η βία έχει ενταθεί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Τουλάχιστον 293 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους, από ισραηλινά πυρά και επιθέσεις εποίκων στη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου, όταν ένοπλοι της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 Ισραηλινούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.