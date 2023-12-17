Η υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας ζήτησε σήμερα μόλις έφτασε στο Ισραήλ μια "νέα, άμεση και βιώσιμη ανακωχή" στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο Ισραηλινός ομόλογός της χαρακτήρισε οποιοδήποτε αίτημα για κατάπαυση του πυρός "σφάλμα".

Το Παρίσι ανησυχεί "στον ύψιστο βαθμό" για την κατάσταση στη Γάζα και ζητεί "νέα, άμεση και βιώσιμη ανακωχή", δήλωσε η Κατρίν Κολονά έπειτα από συνομιλία της με τον Έλι Κοέν μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο στο Τελ Αβίβ.

"Πάρα πολλοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί", πρόσθεσε η Γαλλίδα υπουργός σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους.

Από την πλευρά του ο Έλι Κοέν επανέλαβε τη θέση της ισραηλινής κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία οποιοδήποτε αίτημα για κατάπαυση του πυρός συνιστά "σφάλμα" και "δώρο για τη Χαμάς", το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα που βρίσκεται στην εξουσία στη Γάζα και εξαπέλυσε πολυαίμακτη επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Η Κατρίν Κολονά ζήτησε επίσης να μην λησμονούνται οι Ισραηλινοί που έπεσαν θύματα της επίθεσης της Χαμάς.

"Είναι περιττό να πούμε ότι η Γαλλία πιστεύει στα λόγια των γυναικών αυτών που έπεσαν θύματα, ότι η Γαλλία πιστεύει εκείνες και εκείνους που ήταν μάρτυρες αυτών των βιασμών και των ακρωτηριασμών, αυτών των βεβηλώσεων", σημείωσε αναφερόμενη στις ωμότητες που διέπραξαν οι μαχητές της Χαμάς στο Ισραήλ.

Η Γαλλία μπορεί να διαδραματίσει "σημαντικό" ρόλο στον Λίβανο για να αποφευχθεί μια ανάφλεξη των περιφερειακών εντάσεων εν μέσω σχεδόν καθημερινών ανταλλαγών πυρών ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και την Χεζμπολάχ, δήλωσε στην Γαλλίδα ομόλογό του ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών.

"Υπάρχει ακόμη δυνατότητα να αποτραπεί ο πόλεμος στον Λίβανο. Αν η διεθνής κοινότητα δεν τα καταφέρει, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να το αναλάβουμε εμείς", σημείωσε ο Κοέν στις δηλώσεις που έκανε μετά την συνάντησή του με την Κολονά στο Τελ Αβίβ.

"Η Γαλλία μπορεί να διαδραματίσει έναν θετικό και σημαντικό ρόλο" για να αποτραπεί ένας πόλεμος, υπογράμμισε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.