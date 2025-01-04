Ζελένσκι: Βαριές ρωσικές και βορειοκορεατικές απώλειες στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ρωσικές και βορειοκορεατικές δυνάμεις υπέστησαν μεγάλες απώλειες στις μάχες στη νότια ρωσική περιφέρεια Κουρσκ.

«Στις μάχες χθες και σήμερα κοντά σε ένα μόνο χωριό, τη Μάχνοβκα, στην περιφέρεια Κουρσκ, ο ρωσικός στρατός έχασε μέχρι και ένα τάγμα Βορειοκορεατών πεζικάριων και Ρώσων αλεξιπτωτιστών», δήλωσε ο Ζελένσκι στη νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του, αναφερόμενος σε μια έκθεση του ανώτατου διοικητή της Ουκρανίας.

«Αυτό είναι σημαντικό».

Ο Ζελένσκι δεν έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία. Ένα τάγμα μπορεί να διαφέρει σε μέγεθος, αλλά γενικά αποτελείται από αρκετές εκατοντάδες στρατιώτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.