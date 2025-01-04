Ρωσία: Δημοσιογράφος της Izvestia σκοτώθηκε στην ανατολική Ουκρανία

Ρώσος δημοσιογράφος σκοτώθηκε σήμερα από ουκρανικό drone "αυτοκτονίας" ενώ κινείτο σε δρόμο στην κατεχόμενη από τη Ρωσία ανατολική Ουκρανία, γράφει σήμερα η ρωσική εφημερίδα Izvestia.

Ο Αλεξάντερ Μαρτεμιάνοφ, ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος που εργαζόταν για την εφημερίδα, επέστρεφε από τη Χόρλιβκα, μια πόλη στην περιφέρεια του Ντονέτσκ που ελέγχεται από τους Ρώσους και βομβαρδίστηκε από τον ουκρανικό στρατό, μαζί με συναδέλφους τους, όταν επλήγη το αυτοκίνητό τους, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ένας δημοσιογράφος του RIA και τέσσερις άλλοι εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης τραυματίστηκαν στην επίθεση, πρόσθεσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

«Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο δημοσιογράφος δέχτηκε επίθεση από drone αυτοκτονίας. Ο Μαρτεμιάνοφ υπέκυψε στα τραύματά του», έγραψε η Ιζβέστια.

«Ο ουκρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με drone εναντίον πολιτικού αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε ο ανεξάρτητος ανταποκριτής της Izvestia, Αλεξάντερ Μαρτεμιάνοφ», γράφει η εφημερίδα στο κανάλι της στο Telegram. "Το αυτοκίνητο βρισκόταν μακριά από τη γραμμή επαφής".

Σύμφωνα με την Izvestia, το αυτοκίνητο κινείτο σε έναν αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Ντονέτσκ, την κύρια πόλη της περιφέρειας του Ντονέτσκ που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο και την πόλη Χόρλιβκα στα βόρεια.

Ένας άλλος πολεμικός ανταποκριτής της Izvestia, ο Σεμιόν Ερέμιν, σκοτώθηκε από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τον Αύγουστο του 2024 στην περιοχή της Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία, διευκρίνισε η εφημερίδα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) που έχει την έδρα της στη Νέα Υόρκη, τουλάχιστον 15 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν ενώ κάλυπταν τη σύγκρουση στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022. Ο οργανισμός αυτός δηλώνει ότι επί του παρόντος ερευνά και άλλους θανάτους δημοσιογράφων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

