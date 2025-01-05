Οι διεθνείς πτήσεις προς και από το διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού θα επαναληφθούν την Τρίτη, μετά την αναστολή των εμπορικών συνδέσεων, λόγω της πτώσης του Μπασάρ αλ Ασαντ στις 8 Δεκεμβρίου, μετέδωσε το Σάββατο το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Ανακοινώνουμε την επανάληψη των διεθνών πτήσεων προς και από το διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού από την Τρίτη», δήλωσε ο επικεφαλής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και Αεροπορικών Μεταφορών Ασχαντ αλ-Σαλίμπι, τον οποίο επικαλείται το SANA.

«Διαβεβαιώνουμε τις αραβικές και διεθνείς αεροπορικές εταιρίες ότι έχουμε αρχίσει τη φάση αποκατάστασης των αεροδρομίων του Χαλεπίου (βόρεια Συρία) και της Δαμασκού με τη βοήθεια των εταίρων μας, ώστε να μπορούν να δέχονται αεροσκάφη από όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Αεροπλάνα με διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια έχουν ήδη προσγειωθεί στη Συρία και οι εσωτερικές πτήσεις ξανάρχισαν επίσης.

Η Syrian Airlines θα επαναλάβει τις πτήσεις της από τη Δαμασκό προς το Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από την Τρίτη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας υπάλληλος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Την Πέμπτη, οι αερογραμμές Qatar Airways ανακοίνωσαν την επανάληψη των πτήσεων προς τη συριακή πρωτεύουσα από την Τρίτη, έπειτα από σχεδόν δεκατρία χρόνια διακοπής.

Στις 18 Δεκεμβρίου, η πρώτη πτήση μετά τη φυγή του έκπτωτου προέδρου, ο οποίος εκδιώχθηκε από την εξουσία από έναν συνασπισμό οργανώσεων ανταρτών, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Δαμασκού για το Χαλέπι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

