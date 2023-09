Ουγκάντα: Οι αρχές απέτρεψαν βομβιστική επίθεση σε ένα καθεδρικό ναό Κόσμος 20:37, 03.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τον Ονιάνγκο η αστυνομία εντόπισε τον 28χρονο αφού έλαβε μια πληροφορία που έκανε λόγο για πιθανή επίθεση στον ναό