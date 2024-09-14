Ο αριθμός των κρουσμάτων mpox στην Ουγκάντα έχει ανέλθει σε 10 και όλοι οι ασθενείς έχουν μολυνθεί από ένα στέλεχος του ιού, το clade 1b, το οποίο είναι πιο μεταδοτικό μεταξύ ανθρώπων, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος υγείας.

Η χώρα συνορεύει με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, από όπου ξεκίνησε το τρέχον ξέσπασμα της νόσου τον Ιανουάριο του 2023, καθιστώντας την Ουγκάντα ιδιαίτερο επίκεντρο για τους αξιωματούχους υγείας.

Τα δύο πρώτα κρούσματα στην Ουγκάντα επιβεβαιώθηκαν τον Ιούλιο.

Ο Χένρι Κιόμπε, ο οποίος ηγείται της κυβερνητικής προσπάθειας αντιμετώπισης της mpox, είπε στο Reuters ότι στη χώρα υπάρχουν μέχρι στιγμής δέκα κρούσματα με τέσσερις από αυτούς τους ασθενείς να παραμένουν στην απομόνωση και έξι να έχουν ήδη λάβει θεραπεία και να έχουν πάρει εξιτήριο.

"Χαιρόμαστε που μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταγράψει κάποιο θάνατο και είμαστε βέβαιοι ότι θα καταπολεμήσουμε το ξέσπασμα", είπε ο Κιόμπε προσθέτοντας ότι οι αρχές έχουν διενεργήσει περισσότερα από 200 τεστ σε άτομα με ύποπτα συμπτώματα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε έκτακτη κατάσταση για τη δημόσια υγεία το πρόσφατο ξέσπασμα της νόσου στα μέσα Αυγούστου μετά τον εντοπισμό της νέας παραλλαγής.

Η mpox προκαλεί συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της γρίπης και δερματικές αλλοιώσεις και μεταδίδεται μέσω της στενής σωματικής επαφής. Ενώ συνήθως είναι ήπια, αν δεν θεραπευτεί η νόσος μπορεί να αποδειχθεί μοιραία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

