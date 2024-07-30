Ουγκάντα: 17 κρανία θαμμένα σε αυτοσχέδιο «χώρο λατρείας»

Δεκαεπτά ανθρώπινα κρανία, κρυμμένα μέσα σε τέσσερα μεταλλικά κιβώτια, εντοπίστηκαν σε ένα αυτοσχέδιο «ιερό» στην κεντρική Ουγκάντα, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Παιδιά που μάζευαν ξύλα γύρω από το χωριό Καμπάνγκα, στην περιφέρεια του Μπίγκι, περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Καμπάλα, έκαναν τη μακάβρια ανακάλυψη την Κυριακή, σύμφωνα με τους κατοίκους.

«Η επέμβασή μας ήταν γρήγορη, σκάψαμε τον χώρο και μέχρι τώρα βρήκαμε 17 ανθρώπινα κρανία», είπε ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, ο Ματζίντ Καρίμ, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα κρανία ήταν θαμμένα σε έναν υπόγειο θάλαμο πάνω σε ένα λοφίσκο.

Επειδή είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθούν βαρέα σκαπτικά μηχανήματα στην περιοχή, οι έρευνες συνεχίζονται με αργό ρυθμό.

«Διεξάγουμε και άλλες έρευνες για να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν άλλα κρανία που δεν έχουν βρεθεί μέχρι τώρα», είπε ο Καρίμ.

Τα λείψανα θα εξεταστούν από ιατροδικαστή για να καθοριστεί, αν είναι δυνατόν, το φύλο και η ηλικία τους καθώς και από πότε μπορεί να ήταν θαμμένα στο σημείο αυτό.

Ο εκπρόσωπος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Στο χωριό ωστόσο επικρατεί κατάπληξη και ανησυχία.

«Αν η αστυνομία βρήκε κρανία, πού βρίσκονται τα υπόλοιπα σώματα, τα πόδια, τα χέρια;» αναρωτήθηκε ο 42χρονος Μπρούνο Σερουνκούμα Μουμπούμπι, πλανόδιος πωλητής, που δήλωσε «σοκαρισμένος».

«Δεν πιστεύαμε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί στη γειτονιά μας», πρόσθεσε ο Μουμπούμπι, που είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Η αστυνομία θα ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσει «ποιος μπορεί να ευθύνεται για αυτήν την ενέργεια».

Στα ερείπια όπου βρέθηκαν τα κρανία υπήρχαν σκόρπια παιδικά ρούχα, οικιακά είδη, καλύμματα για το κεφάλι, εξτένσιον μαλλιών, υπολείμματα οστών και δερμάτων ζώων.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τους κατοίκους, στο παρελθόν κάποιοι πήγαιναν σε αυτόν τον χώρο για να προσευχηθούν. Ο ιδιοκτήτης του έχει εξαφανιστεί, αφού το όνομά του συνδέθηκε με μια άλλη υπόθεση που αφορά το φόνο ενός γνωστού φυλάρχου.

Η περιφέρεια Μπίγκι, αν και πυκνοκατοικημένη, παραμένει ημιαγροτική. Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με την καλλιέργεια καφέ και μπανάνας. Ένας κεντρικός δρόμος συνδέει τα χωριά με το Μπουρούντι, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Ρουάντα και την Τανζανία.

