Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την κατολίσθηση που προκλήθηκε σε τεράστια χωματερή στην Καμπάλα, την πρωτεύουσα της Ουγκάντας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που δεν περιμένουν να βρουν επιζώντες κάτω από τα βουνά των απορριμμάτων.

Σπίτια, ζώα και άνθρωποι έχουν θαφτεί κάτω από τα βουνά των σκουπιδιών. Η κατολίσθηση προκλήθηκε από τις σφοδρές βροχοπτώσεις. Μόνο νεκροί έχουν ανασυρθεί. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες χωρίς ελπίδες για ανεύρεση επιζώντων, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

We condole with the families that have lost their loved ones in the Kiteezi garbage dumping site and pray for the recovery of those injured and hospitalized.



Our teams joined other MDAs yesterday in the tireless efforts to rescue survivors and retrieve the bodies of those dearly… pic.twitter.com/QSzy727H69 — Ministry of Works & Transport (@MoWT_Uganda) August 11, 2024

Η χωματερή, που δημιουργήθηκε το 1996, υποδέχεται το σύνολο σχεδόν των σκουπιδιών της Καμπάλα. Πλήθος ανθρώπων ζει και βιοπορίζεται εκεί αναζητώντας στα σκουπίδια κάτι που να μπορεί να πουληθεί. Τώρα οι αρχές ανακοίνωσαν ότι θα δημιουργηθεί περιμετρικά της χωματερής ζώνη προστασίας. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα καταλύματά τους στην στενή περιφέρεια της χωματερής μετά την κατολίσθηση.

Ο πρόεδρος Γιογουέρι Μουσεβένι διέταξε τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας να συμμετάσχουν στις έρευνες και ρώτησε «ποιος είναι αυτός που επέτρεψε στους ανθρώπους να κατοικούν κοντά σε μία τόσο εν δυνάμει τοξική και επικίνδυνη τοποθεσία».

