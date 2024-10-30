Ουγγαρία όπως λέμε... Χόλιγουντ ! Η χώρα επέκτεινε κατά 6 χρόνια το φορολογικό κίνητρο 30% για κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, το οποίο βοήθησε στην προσέλκυση πρόσφατων γυρισμάτων ταινιών του Χόλιγουντ όπως «Dune: Part Two», «Maria» και «The Brutalist».

Η Ουγγαρία, ο μεγαλύτερος κόμβος παραγωγών στην ηπειρωτική Ευρώπη, έχει προσελκύσει άμεσες ετήσιες δαπάνες στον τομέα αυτό συνολικού ύψους 910 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας τετραπλάσια αύξηση τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με το Variety.

Την παράταση του φορολογικού κινήτρου αποκάλυψε τη Δευτέρα στο Λος Άντζελες ο κυβερνητικός επίτροπος για την ανάπτυξη της ουγγρικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, Σάμπα Κάελ, ο οποίος βρέθηκε στην πόλη για να αποκαλύψει το κινηματογραφικό έργο που αναγνωρίζεται με το πρώτο βραβείο του Ουγγρικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου ως Καλύτερη Διεθνής Παραγωγή που γυρίστηκε στην Ουγγαρία.

Έτος ορόσημο το 2024 για την κινηματογραφική βιομηχανία της Ουγγαρίας

«Το 2024 είναι ένα σημαντικό ορόσημο, η 20η επέτειος του προγράμματος υποστήριξης ταινιών στην Ουγγαρία που όχι μόνο έχει μεταμορφώσει την κινηματογραφική μας βιομηχανία, αλλά έχει επίσης ενισχύσει την παρουσία και αναγνώριση της Ουγγαρίας σε παγκόσμιο επίπεδο» είπε ο Κάελ.

«Τα τελευταία χρόνια οι ταινίες που γυρίστηκαν στην Ουγγαρία ήταν σταθερά υποψήφιες και τιμήθηκαν με τα πιο σημαντικά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των Όσκαρ και των BAFTA. Οι ταινίες «Dune», «Poor Things», «The Brutalist» και «Maria» δημιουργήθηκαν όλες σε τοποθεσίες της Ουγγαρίας, με Ούγγρους επαγγελματίες και ταλέντα» ανέφερε.

Το ουγγρικό πρόγραμμα υποστήριξης ταινιών επρόκειτο να λήξει στα τέλη του τρέχοντος έτους. Η παράτασή του για άλλα έξι χρόνια έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Σάμπα Κάελ αποκάλυψε σε εκδήλωση στο Melrose Rooftop Theatre στο Μπέβερλι Χιλς ότι το πρώτο βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Παραγωγής που γυρίστηκε στην Ουγγαρία απονέμεται από το Ουγγρικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου στην ταινία «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

