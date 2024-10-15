Σε μία πρωτοφανή απόφαση, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ακύρωσε αποστολή στην Ουγγαρία με θέμα τα μέτρα κατά της δωροδοκίας, αφού η ουγγρική κυβέρνηση δεν ακολούθησε προηγούμενες συστάσεις του Οργανισμού.

Η συνάντηση στην Βουδαπέστη ήταν προγραμματισμένη για σήμερα και αύριο και ο ΟΟΣΑ καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση του Βίκτορ Ορμπαν στάθηκε ανίκανη να διασφαλίσει ικανή εκπροσώπηση της ουγγρικής πλευράς σε επίπεδο υπουργών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

«Η υψηλού επιπέδου αποστολή που αποφασίσθηκε από την Ομάδα Εργασίας για την Δωροδοκία τον Δεκέμβριο 2023 στόχο είχε να αντιμετωπίσει την αποτυχία της κυβέρνησης της Ουγγαρίας να καταγράψει πρόοδο ανταποκρινόμενη σε από μακρού συστάσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΟΣΑ.

Ο Οργανισμός επικρίνει την έλλειψη κατανόησης που επιδεικνύει η κυβέρνηση της Ουγγαρίας στον κίνδυνο έκθεσης σε εξωτερική δωροδοκία (Δωροδοκία Δημοσίων Λειτουργών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές, Foreign Bribery) και την απουσία στρατηγικής για τον εντοπισμό και διερεύνηση περιπτώσεων εξωτερικής δωροδοκίας.

Ορισμένες από τις συστάσεις του ΟΟΣΑ έχουν διατυπωθεί εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

«Η Ομάδα Εργασίας διατηρεί την σοβαρή της ανησυχία σχετικά με το χαμηλό επίπεδο επιβολής μέτρων κατά της δωροδοκίας», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης του ΟΟΣΑ.

Ο Οργανισμός προειδοποιεί ότι θα εφαρμόσει επιπλέον μέτρα ώστε η κυβέρνηση της Ουγγαρίας να επανακινητοποιηθεί στο προσήκον επίπεδο και να εισαγάγει σχέδιο προτεινόμενων βημάτων για την αντιμετώπιση των ελαττωμάτων που έχει εντοπίσει η Ομάδα Εργασίας του ΟΟΣΑ.

Εκπρόσωπος της ουγγρικής κυβέρνησης απέφυγε να σχολιάσει την ανακοίνωση του ΟΟΣΑ, στην οποία σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που ο Οργανισμός ακυρώνει τόσο υψηλού επιπέδου αποστολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.