Ισραήλ: Συνάντηση Νετανιάχου με ανώτατους αξιωματούχους των ΗΠΑ

Οι ειδικοί απεσταλμένοι του προέδρου Μπάιντεν, Μπρετ ΜακΓκούργκ και Άμος Χοχστάιν θα έχουν σήμερα Τετάρτη συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στον Λίβανο αναφέρει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ Σταύρος Ιωαννίδης.

Οι IDF τόνισαν την Τρίτη ότι οι στρατιωτικοί στόχοι στον Λίβανο έχουν σχεδόν επιτευχθεί, και ότι η κυβέρνηση μπορεί να αναλάβει πλέον διπλωματικές πρωτοβουλίες για την κατάπαυση του πυρός ανέφερε ο Σταύρος Ιωαννίδης.



Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στo ενημερωτικό σάιτ Ynet ότι υπάρχει πρόοδος σε μια συμφωνία για τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο.



Οι πηγές των IDF αναφέρουν ότι η συμφωνία, υπό συζήτηση με διεθνείς διαμεσολαβητές, θα έχει μια «περίοδο προσαρμογής» 60 ημερών κατά την οποία οι πλευρές θα προχωρήσουν σε κατάπαυση του πυρός, και θα εργαστούν για την εφαρμογή της απόφασης 1701 του ΟΗΕ, η οποία τερμάτισε τον Δεύτερο Πόλεμο του Λιβάνου το 2006.



Η συμφωνία θα επιβάλλει την επιβολή του ψηφίσματος, με τη Χεζμπολάχ να μην έχει παρουσία κοντά στα σύνορα.



Θα περιλαμβάνει επίσης ένα διεθνές σύστημα εποπτείας για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση αναφορών παραβιάσεων. Το Ισραήλ θα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναλάβει στρατιωτική δράση εάν ο λιβανικός στρατός ή οι δυνάμεις του ΟΗΕ αποτύχουν να αντιμετωπίσουν παραβιάσεις της συμφωνίας.



Τέλος, η συμφωνία θα επιδιώκει να αποτρέψει τον επανεξοπλισμό της Χεζμπολάχ, απαγορεύοντας την είσοδο διαφόρων όπλων στον Λίβανο.

