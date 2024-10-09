Ισπανικά ελαιόδεντρα βρίσκουν νέο σπίτι στις πλαγιές της Ουγγαρίας, καθώς το κλίμα θερμαίνεται

Ο οινοπαραγωγός Csaba Torok, ο οποίος καλλιεργεί και ελιές στις ζεστές νότιες πλαγιές της Ουγγαρίας κοντά στη λίμνη Μπάλατον, πιστεύει ότι τα δέντρα του από τη νότια Ευρώπη έχουν βρει ένα νέο σπίτι καθώς το κλίμα της Ευρώπης θερμαίνεται.

Ο 55χρονος Torok πήρε τα πρώτα του τρία μικρά ελαιόδεντρα από την Ισπανία γύρω στο 2008. Τα δύο καταστράφηκαν από τον παγετό τον πρώτο χειμώνα, αλλά το ένα επέζησε, ωθώντας τον Torok να αγοράσει περίπου άλλα 200 στη διάρκεια των ετών για να τα φυτέψει στον αμπελώνα του στην ηφαιστειογενή περιοχή Hegymagas με ηλιόλουστες πλαγιές, άφθονη βροχή και πλούσιο έδαφος.

«Βλέπω αυτά τα δέντρα ως αναπόσπαστο μέρος του μελλοντικού τοπίου εδώ» είπε ο Torok, καθώς μάζευε τις ελιές με φίλους, σημειώνοντας ότι το τοπικό μικροκλίμα ταιριάζει όλο και περισσότερο στα δέντρα.

Ο Τόροκ μεταφέρει τις μαζεμένες με το χέρι ελιές στη γειτονική Σλοβενία, όπου παρασκευάζεται το παρθένο ελαιόλαδο του και το πουλάει για 4500 φιορίνια (11,26 ευρώ) τα 100 γραμμάρια.

Καθώς η νότια Ευρώπη πλήττεται από όλο και πιο συχνές ξηρασίες και καύσωνες, οι περιοχές όπου μπορούν να ανθίσουν οι ελιές φαίνεται να μετακινούνται προς τα βόρεια, είπε.

Οι χειμώνες της Ουγγαρίας έχουν γίνει αισθητά πιο ήπιοι τα τελευταία χρόνια. Η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται πιο γρήγορα στον κόσμο, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος τον περασμένο μήνα, και αντιμετωπίζει μεγαλύτερο κίνδυνο ξηρασίας στο νότο.

Η Ισπανία, η οποία συνήθως προμηθεύει περίπου το 40% του παγκόσμιου ελαιολάδου, έχει κακή συγκομιδή ελιάς τα τελευταία δύο χρόνια λόγω καύσωνα και παρατεταμένης ξηρασίας, διπλασιάζοντας τις τιμές του ελαιολάδου σε επίπεδα ρεκόρ.

Την περασμένη εβδομάδα, το ισπανικό υπουργείο Γεωργίας δήλωσε ότι οι πρώτες εκτιμήσεις για τη φετινή συγκομιδή έδειχναν ανάκαμψη, με την πρόβλεψη για την παραγωγή ελιάς το 2024-2025 στους 1.262.300 τόνους, αύξηση 48% από την προηγούμενη συγκομιδή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.