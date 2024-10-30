Η επίσκεψη του ομοσπονδιακού προέδρου της Γερμανίας στην Ελλάδα και τα μηνύματα που τη συνοδεύουν απασχολούν τα γερμανικά ΜΜΕ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην προσπάθεια του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ να συμπεριλαμβάνονται, κατά την μνημόνευση των γερμανικών εγκλημάτων στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι μικρότερες κοινότητες που κατέστρεψαν οι Ναζί.

«Μόνο έτσι θα διατηρηθεί η μνήμη των θυμάτων και του πόνου (...) Οι διωγμοί των Εβραίων από τους εθνικοσοσιαλιστές συνέβησαν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όταν τους θυμόμαστε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν πρόκειται απλά για αριθμούς. Πρέπει να δείχνουμε, ξανά και ξανά, ότι πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται πρόσωπα, ονόματα, μοίρες και συγγενείς, οι οποίοι μέχρι και την δεύτερη ή την τρίτη γενιά μοιράζονται τον πόνο των γονιών και των παππούδων τους», δήλωσε ο γερμανός πρόεδρος, όπως αναφέρεται σε τηλεγράφημα του Γερμανικού Πρακτορείου Τύπου (dpa), το οποίο αναπαράγεται από τα περισσότερα γερμανικά ΜΜΕ.

Στο τηλεγράφημα αναφέρεται ακόμη η επίσκεψη του κ. Σταϊνμάιερ στο εργοτάξιο του μελλοντικού Μουσείου για το Ολοκαύτωμα στην Θεσσαλονίκη. Όπως επισημαίνεται, το Μουσείο ανεγείρεται με γερμανική υποστήριξη κοντά στο στρατόπεδο διέλευσης, όπου συγκεντρώνονταν οι Εβραίοι πριν από την μεταφορά τους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. «Όποιος στέκεται εδώ και μιλά ως Ομοσπονδιακός Πρόεδρος, είναι γεμάτος ντροπή», είπε ο κ. Σταϊνμάιερ, ενώ το δημοσίευμα προσθέτει ότι από τους περίπου 80.000 Εβραίους που ζούσαν στην Ελλάδα πριν από την έναρξη του πολέμου, μόνο το 12% επέζησε του Ολοκαυτώματος.

Ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ δήλωσε ακόμη, σύμφωνα με το dpa, ότι η μνήμη και η απότιση φόρου τιμής είναι σημαντικές. Σε καιρούς κατά τους οποίους η δημοκρατία αμφισβητείται τόσο, όπως στις μέρες μας, «πρέπει να αντιλαμβανόμαστε αυτό το Μουσείο ως εντολή να υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία σήμερα», τόνισε.

«Ο Σταϊνμάιερ θυμάται τα θύματα του Εθνικοσοσιαλισμού», είναι ο τίτλος ανταπόκρισης της Süddeutsche Zeitung.

«Ο Σταϊνμάιερ ταξιδεύει για επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα - ένα θέμα: τα εγκλήματα των Ναζί», αναφέρεται στο ρεπορτάζ της Γερμανικής Ραδιοφωνίας, στο οποίο επισημαίνεται ότι οι θηριωδίες των Εθνικοσοσιαλιστών στην Ελλάδα θα αποτελέσουν το κεντρικό θέμα της τριήμερης επίσκεψης του γερμανού προέδρου σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Κρήτη. Όπως επισημαίνεται στην ανταπόκριση, στην Ελλάδα ζούσαν 80.000 Εβραίοι πριν από τον πόλεμο, εκ των οποίων 50.000 στη Θεσσαλονίκη.

Σε άλλο ρεπορτάζ του Deutschlandfunk αναδεικνύεται και η διάσταση της επίσκεψης που σχετίζεται με το προσφυγικό. «Έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας (Κατερίνα) Σακελλαροπούλου και τον πρωθυπουργό (Κυριάκο) Μητσοτάκη. Αυτές είναι πιθανό να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το μεταναστευτικό ζήτημα. Ως χώρα στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, η Ελλάδα φέρει ένα ιδιαίτερο βάρος.

«Τελευταία, έχει φθάσει στα ελληνικά νησιά μέσω της Μεσογείου αυξανόμενος αριθμός προσφύγων. Η γερμανική συζήτηση για την επιστροφή μεγάλου αριθμού προσφύγων στις χώρες όπου πρωτοπάτησαν το έδαφος της ΕΕ και καταγράφηκαν προκάλεσε εκνευρισμό στην Αθήνα. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, αυτές οι χώρες θα είναι επίσης υπεύθυνες για τις διαδικασίες ασύλου», αναφέρεται.

«Τα θέματα είναι οι πρόσφυγες και τα εγκλήματα των Ναζί», γράφει το περιοδικό Stern και κάνει λόγο για την προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψη του κ. Σταϊνμάιερ στο κέντρο υποδοχής και καταγραφής προσφύγων στην Μαλακάσα.

«Ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ ξεκινά το ταξίδι του στην Ελλάδα από ένα μέρος με σκοτεινή ιστορία, όπου τώρα χτίζεται μουσείο για το Ολοκαύτωμα», γράφει το RND. «Η μεταναστευτική πολιτική είναι ένα από τα θέματα της επίσκεψης του Ομοσπονδιακού Προέδρου. Η Ελλάδα πιέζει εδώ και χρόνια για δικαιότερη κατανομή των αιτούντων άσυλο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Λόγω των εξωτερικών συνόρων της με την Τουρκία, η Ελλάδα είναι μία από τις κύριες χώρες άφιξης προσφύγων πολέμου και οικονομικών μεταναστών. Τους πρώτους οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους, 28.457 αιτούμενοι προστασία ήρθαν στην Ελλάδα», αριθμός αυξημένος «κατά 61% σε σύγκριση με το 2023».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.