Ο Ντόναλντ Τραμπ «βρυχάται» για ακόμη μία φορά με την ρητορική του όταν αναφέρεται στην Ευρώπη να είναι ιδιαίτερα δηκτική.

Συγτεκριμένα ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη ότι, εφόσον εκλεγεί στις 5 Νοεμβρίου, η ΕΕ θα πληρώσει «μεγάλο τίμημα» επειδή δεν αγοράζει αρκετά αμερικανικά προϊόντα.

«Θα αναγκαστούν να πληρώσουν μεγάλο τίμημα»

«Θα σας πω κάτι, η ΕΕ ακούγεται τόσο ωραία, τόσο καλή, σωστά; Όλες οι ωραίες, μικρές ευρωπαϊκές χώρες που συνεργάζονται», είπε ο Τραμπ στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην αμφίρροπη πολιτεία Πενσυλβάνια, αφού υποσχέθηκε να υιοθετήσει «το ανταποδοτικό εμπορικό νομοσχέδιο του Τραμπ».

«Δεν τους αρέσουν τα αυτοκίνητά μας. Δεν τους αρέσουν τα γεωργικά μας προϊόντα. Πουλάνε εκατομμύρια και εκατομμύρια αυτοκίνητα στις ΗΠΑ. Όχι, όχι, όχι, θα αναγκαστούν να πληρώσουν μεγάλο τίμημα», υπογράμμισε.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δεσμευθεί να επιβάλει δασμούς 10% στις εισαγωγές προϊόντων από όλες τις χώρες και 60% στις εισαγωγές από την Κίνα.

Οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι κάτι τέτοιο θα πλήξει την ανεφοδιαστική αλυσίδα σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι πιθανό να προκαλέσει ανταποδοτικούς δασμούς και να αυξήσει τα κόστη.

Θύελλα αντιδράσεων από τους Ρεπουμπλικάνους για τις δηλώσεις του Μπάιντεν

Στο μεταξυ την έντονη αντίδραση των Ρεπουμπλικάνων προκάλεσαν χθες Τρίτη δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στις οποίες φαίνεται να αποκαλεί «σκουπίδια» τους υποστηρικτές του υποψήφιου του κόμματος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ.

Στη διάρκεια μεγάλης προεκλογικής συγκέντρωσης του Τραμπ στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν την Κυριακή ανέβηκε στη σκηνή, μεταξύ άλλων, και ο κωμικός Τόνι Χίντσκλιφ ο οποίος αποκάλεσε το Πουέρτο Ρίκο, αμερικανικό έδαφος στην Καραϊβική, «νησί σκουπιδιών που επιπλέει στη μέση του ωκεανού».

Σε αυτή τη δήλωση του Χίντσκλιφ φαίνεται να αναφερόταν ο Μπάιντεν όταν μίλησε χθες μέσω zoom με ψηφοφόρους.

Στη διάρκεια αυτής της συνομιλίας ο Δημοκρατικός πρόεδρος σχολίασε ότι οι Πορτορικάνοι «είναι καλοί, έντιμοι, ευυπόληπτοι άνθρωποι» και μετά φάνηκε να δηλώνει: «τα μοναδικά σκουπίδια που βλέπω να επιπλέουν είναι οι υποστηρικτές του, ο τρόπος που δαιμονοποιεί τους Λατίνους είναι εξωφρενικός», είπε αναφερόμενος στον Τραμπ.

Σύμφωνα με το απομαγνητοφωνημένο κείμενο που ανήρτησε ο Λευκός Οίκος στο Χ, στη δήλωση του Μπάιντεν εμφανίζεται η κτητική απόστροφος στη λέξη υποστηρικτές, «supporter’s», κάτι που σημαίνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν συγκεκριμένα σε έναν υποστηρικτή του Τραμπ, πιθανόν τον Χίτσκλιφ.

«Τα μόνα σκουπίδια που βλέπω να επιπλέουν εκεί έξω είναι του υποστηρικτή του», ήταν η δήλωση του Μπάιντεν, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο πολλά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν στο σχόλιο αυτό χωρίς να βάζουν την κτητική απόστροφο στη λέξη «υποστηρικτής» και γράφοντας «supporters», στον πληθυντικό, οπότε ο Αμερικανός πρόεδρος θα αναφερόταν σε όλους τους υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Ο ίδιος ο Μπάιντεν έγραψε λίγο αργότερα στο Χ: «Νωρίτερα σήμερα αποκάλεσα τη γεμάτη μίσος ρητορική για το Πουέρτο Ρίκο που χρησιμοποίησε υποστηρικτής του Τραμπ στην προεκλογική του εκδήλωση στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν σκουπίδια, ο μόνος τρόπος που μπορώ να σκεφτώ για να τη χαρακτηρίσω. Ο τρόπος που δαιμονοποιεί τους Λατίνους είναι εξωφρενικός. Αυτό ήθελα να πω. Τα σχόλια σε αυτή την προεκλογική συγκέντρωση δεν αντικατοπτρίζουν το ποιοι είμαστε ως έθνος».

Ωστόσο οι Ρεπουμπλικάνοι δεν έχασαν την ευκαιρία για να επιτεθούν στον Δημοκρατικό πρόεδρο και την υποψήφια του κόμματος στις εκλογές, την Κάμαλα Χάρις.

«Δεν υπάρχει τρόπος να το παρουσιάσουν: ο Τζο Μπάιντεν και η Κάμαλα Χάρις δεν μισούν απλώς τον πρόεδρο Τραμπ, απεχθάνονται τους δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς που τον υποστηρίζουν», σχολίασε η Κάρολιν Λίβιτ εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου.

«Η Κάμαλα θα πρέπει να απαντήσει σε αυτή την επονείδιστη επίθεση εναντίον δεκάδων εκατομμυρίων Αμερικανών», πρόσθεσε.

Εξάλλου η προεκλογική ομάδα του Τραμπ έστειλε μέιλ στους υποστηρικτές του στο οποίο αναφέρει: «πριν λίγα λεπτά το αφεντικό της Κάμαλα, ο διεφθαρμένος Τζο Μπάιντεν, αποκάλεσε όλους τους υποστηρικτές μου σκουπίδια- αναφερόταν σε εσάς!».

«Μπορούν να σας αποκαλούν σκουπίδια τώρα, ΑΛΛΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΘΑ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ!», πρόσθετε το μέιλ.

Στο μεταξύ και ο υποψήφιος αντιπρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων, ο Τζ. Ντ. Βανς, έγραψε στο Χ ότι το σχόλιο του Μπάιντεν ήταν «αηδιαστικό» και πρόσθεσε: «Η Κάμαλα Χάρις και το αφεντικό της, ο Τζο Μπάιντεν, επιτίθενται στη μισή χώρα».

Μιλώντας στο Fox News χθες Τρίτη βράδυ ο ίδιος ο Τραμπ πήρε αποστάσεις από τις δηλώσεις του Χίντσκλιφ, λέγοντας ότι δεν γνωρίζει ποιος είναι και ότι δεν θα έπρεπε να έχει ανέβει στη σκηνή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

