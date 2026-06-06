Σειρά εκρήξεων ακούστηκε νωρίς το πρωί κοντά στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, καθώς και στο Μπαχρέιν, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου, αφού οι Φρουροί της Επανάστασης --ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν-- ανακοίνωσαν πως στοχοποίησαν «εχθρικές βάσεις» στην περιοχή.

Kuwaiti air defense systems are intercepting incoming missiles and drones, while warning sirens are sounding in Bahrain, with both nations urging citizens to follow official safety instructions and remain calm https://t.co/C6vxrBEyeY ⤵︎ pic.twitter.com/ceAdMeNdtU June 6, 2026

Στο Κουβέιτ, ακούστηκαν επανειλημμένοι κρότοι σε περιοχές κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, ενώ εκρήξεις που έμοιαζαν να οφείλονται σε αναχαιτίσεις από την αντιαεροπορική άμυνα ακούστηκαν στη Μανάμα, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας, ανέφεραν οι ανταποκριτές του AFP.

🔴 Breaking: The IRGC Aerospace Force launched ballistic missile strikes on Ali Al-Salem Air Base in Kuwait and remaining facilities of the U.S. Navy’s Fifth Fleet in Bahrain, according to a statement from the Guard published by Farsna.



The IRGC outlined the sequence of events:… https://t.co/2B9pdOd1wH pic.twitter.com/rpDyE6eVIh — Drop Site (@DropSiteNews) June 6, 2026

Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυραύλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν

Το Ιράν εκτόξευσε επτά πυραύλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν σήμερα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι έξι από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο έβδομος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο του.

«Το Ιράν εκτόξευσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν (...) σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι έξι αναχαιτίστηκαν και ο έβδομος δεν έφτασε στον στόχο του», τόνισε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), προσθέτοντας πως δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός ως τώρα και διαψεύδοντας πως υπήρξαν ζημιές σε αμερικανικές υποδομές στο Μπαχρέιν.

Σε ανακοίνωσή τους που αναμεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως «εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυραύλους», στο πλαίσιο των αντιποίνων τους για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος.

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Πηγή: skai.gr

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