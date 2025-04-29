Το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας υιοθέτησε σήμερα, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Βίκτορ Ορμπάν για αύξηση των γεννήσεων, μέτρα με στόχο την ισόβια εξαίρεση από τη φορολογία όλων των μητέρων που έχουν τουλάχιστον δύο παιδιά.

Από την επόμενη χρονιά, το μέτρο θα αφορά αυτές που είναι κάτω των 40 ετών, πριν επεκταθεί σταδιακά για να περιλάβει μέχρι το 2029 τις άνω των 60 ετών, σύμφωνα με το νομοθετικό πακέτο που υιοθετήθηκε με ευρεία πλειοψηφία.

Από το 2020 και μέχρι σήμερα, μόνο οι μητέρες 4 ή περισσότερων παιδιών έχουν αυτό το φορολογικό πλεονέκτημα.

Ο υπερσυντηρητικός πρωθυπουργός, ένθερμος υποστηρικτής των «παραδοσιακών» αξιών, επεκτείνει έτσι την πολιτική του που έχει στόχο να σταματήσει τη μείωση του πληθυσμού της χώρας αυτής της κεντρικής Ευρώπης, η οποία απειλείται από τη γήρανση του πληθυσμού.

Η Ουγγαρία χάνει κατοίκους εδώ και περισσότερο από 40 χρόνια: αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός της είναι 9,5 εκατομμύρια, έναντι 10,7 εκατομμυρίων το 1980.

Δωρεάν παιδικοί σταθμοί, αρωγή για τη στέγαση ή την αγορά οχήματος, «μωροδάνεια»... ο κατάλογος των πλεονεκτημάτων έχει αυξηθεί με την πάροδο των ετών.

Η στρατηγική αυτή, η οποία έχει κινήσει το ενδιαφέρον συντηρητικών κύκλων, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι εντούτοις πολύ δαπανηρή και τα αποτελέσματά της μέτρια.

Τα νέα μέτρα, τα οποία ανακοινώνονται ένα χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές που προαναγγέλλονται στήθος με στήθος, θα κοστίσουν 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ με ορίζοντα το 2029, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, ενώ οι οικονομολόγοι εκφράζουν την ανησυχία τους για ενδεχόμενη επιδείνωση του ήδη αυξημένου ελλείμματος και του ήδη υψηλού πληθωρισμού.

«Είναι μια χρηματοοικονομική πρόκληση», παραδέχθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου ο Ορμπάν, όμως «αυτό το πρόγραμμα μείωσης των φόρων, το πιο σημαντικό στην Ευρώπη», θα μεταμορφώσει την Ουγγαρία σε «φορολογικό καταφύγιο για τις οικογένειες».

Θα επιφέρει ωστόσο αύξηση των γεννήσεων; Ο δείκτης γονιμότητας υποχώρησε το Μάρτιο στο 1,31 παιδί ανά γυναίκα, σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές, αφού είχε κορυφωθεί στο 1,61 το 2021, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 1,53.

Όταν είχε έρθει στην εξουσία ο Ούγγρος ηγέτης, πατέρας ο ίδιος 5 παιδιών, ο δείκτης γονιμότητας βρισκόταν στο χαμηλότερο σημείο στην ιστορία του, στο 1,23.

Ωστόσο απέχει ακόμη πολύ από το όριο του 2,1, που είναι απαραίτητο για την ανανέωση των γενεών, ένα στόχο που η κυβέρνηση ευελπιστεί να επιτύχει πλέον το 2035.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

