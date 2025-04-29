Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα πως απολύει τους συντάκτες μιας επιστημονικής έρευνας, η οποία χρησιμοποιείται εδώ και πάνω από 25 χρόνια για να εκπονηθούν οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της ανόδου της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με ηλεκτρονικό μήνυμα που απηύθυνε σ' αυτούς οι οποίοι συνέβαλαν στην Έκτη Εθνική Αξιολόγηση του Κλίματος (NCA6), η ομοσπονδιακή κυβέρνηση τους ανακοινώνει πως η «σημασία» της έκθεσης «επανεξετάζεται» και πως «απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους».

Η απόφαση αυτή ακολουθεί τις μαζικές απολύσεις που έγιναν στις αρχές Απριλίου στους κόλπους του Αμερικανικού Προγράμματος Έρευνας για την Κλιματική Αλλαγή (USGCRP), του ομοσπονδιακού οργανισμού που είναι αρμόδιος να επιβλέπει την έκθεση αυτή η οποία, ως εκ του νόμου, παραδίδεται στο Κογκρέσο και τον πρόεδρο.

Εκατοντάδες ερευνητές συμμετέχουν στην εκπόνηση αυτού του εγγράφου σχετικά με τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής σε όλους τους τομείς, το οποίο δίνεται στη δημοσιότητα κατ' αρχήν κάθε πέντε χρόνια. Η επόμενη έκδοσή του ήταν προγραμματισμένη για το 2027.

Μολονότι η εφαρμογή τους δεν είναι υποχρεωτική, οι εκθέσεις αυτές είναι εργαλεία ουσιώδους σημασίας για τους νομοθέτες, τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κυβερνήσεις για το σχεδιασμό μέτρων κλιματικής ανθεκτικότητας.

«Σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ έπληξε με παράλογο τρόπο μια κρίσιμης σημασίας και πλήρη αμερικανική επιστημονική έρευνα για το κλίμα απολύοντας χωρίς αιτιολογία τους συντάκτες της», διαμαρτυρήθηκε με ανακοίνωσή της η Ρέιτσελ Κλίτους, συντάκτρια του κεφαλαίου της έκθεσης που αφορά τον αντίκτυπο της ανόδου της θερμοκρασίας στις ακτές.

«Η προσπάθεια να θαφτεί η έκθεση αυτή δεν θα αλλάξει σε τίποτε τα επιστημονικά γεγονότα, αλλά χωρίς τις πληροφορίες αυτές, υπάρχει κίνδυνος η χώρα μας να προχωρεί στα τυφλά σ' ένα κόσμο ο οποίος έχει γίνει περισσότερο επικίνδυνος λόγω της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται από τον Άνθρωπο», κατήγγειλε.

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιδοθεί σε μια επιθετική αναδιοργάνωση των ομοσπονδιακών θεσμών, απολύοντας χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους, ανάμεσα στους οποίους κλιματολόγους και ειδικούς στη δημόσια υγεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

