Ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) Φιλίπ Λαζαρινί δήλωσε ότι περισσότεροι από 50 εργαζόμενοι της υπηρεσίας έχουν συλληφθεί και έχουν υποβληθεί σε «απάνθρωπη» μεταχείριση από το Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα.

Η UNRWA διευκρίνισε ότι αυτή τη στιγμή κανένας υπάλληλός της δεν κρατείται από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει υιοθετήσει νόμο που απαγορεύει στην υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ να δραστηριοποιείται στο ισραηλινό έδαφος, αφού κατηγόρησε κάποιους εργαζόμενούς της ότι συμμετείχαν στην επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Από την αρχή του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 περισσότερα από 50 μέλη του προσωπικού της UNRWA –μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικοί, γιατροί και κοινωνικοί λειτουργοί— έχουν συλληφθεί και υποστεί κακομεταχείριση. Τους έχουν συμπεριφερθεί με τον πιο σοκαριστικό και απάνθρωπο τρόπο που υπάρχει», τόνισε ο Λαζαρινί στο Χ.

«Δήλωσαν ότι τους χτύπησαν και τους χρησιμοποίησαν σαν ανθρώπινες ασπίδες. Τους στέρησαν τον ύπνο, υπέστησαν ταπεινώσεις, δέχθηκαν απειλές για άσκηση βίας εις βάρος τους και εις βάρος των οικογενειών τους, ενώ τους επιτέθηκαν με σκυλιά. Πολλοί αναγκάστηκαν να κάνουν ψευδείς ομολογίες», συνέχισε.

«Είναι απλώς φρικτό και σκανδαλώδες», υπογράμμισε ο Λαζαρινί.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει τις δηλώσεις αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.