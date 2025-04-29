Απομακρυσμένες περιοχές της Γροιλανδίας έχασαν την πρόσβαση σε βασικές δορυφορικές υπηρεσίες, όπως ίντερνετ και τηλεφωνικές συνδέσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του τηλεπικοινωνιακού ομίλου του αρκτικού νησιού.

Η διακοπή σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, ενώ ο πάροχος εξετάζει το ενδεχόμενο να σχετίζεται με το μπλακάουτ που σημειώθηκε στην Ισπανία.

Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Tusass της Γροιλανδίας ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι έχασε τη σύνδεση με τον δορυφορικό εξοπλισμό που εδρεύει στην Ισπανία και παρέχει τηλεφωνικές, διαδικτυακές, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές υπηρεσίες.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία επαφή με τον εξοπλισμό μας στο Μασπαλόμας της Ισπανίας, από τον οποίο εξαρτόμαστε σε μεγάλο βαθμό για να μπορούμε να προμηθεύσουμε πελάτες στη δορυφορική περιοχή», ανέφερε η Tusass σε ανακοίνωσή της.

Οι πληγείσες περιοχές είναι απομακρυσμένοι οικισμοί. Δεν έχει γίνει σαφές πόσοι άνθρωποι επηρεάστηκαν.

Το βράδυ της Δευτέρας, η ηλεκτροδότηση άρχισε να αποκαθίσταται σε περιοχές της Ιβηρικής Χερσονήσου μετά τη διακοπή που οδήγησε σε παράλυση το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

Πηγή: skai.gr

