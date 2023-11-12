Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι διεμήνυσε το βράδυ της Κυριακής ότι το Ισραήλ θα «αλλάξει την κατάσταση ασφαλείας στο βορρά» εν μέσω αλλεπάλληλων επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν και τις συμμαχικές παλαιστινιακές φατρίες.



«Δεν θα συνεχιστεί αυτό οι κάτοικοι του βορρά να μην αισθάνονται ασφαλείς να επιστρέψουν στα σπίτια τους», είπε ο Ισραηλινός αξιωματικός.

Όπως ξεκαθάρισε, «η Χεζμπολάχ και η λιβανική κυβέρνηση θα φέρουν την ευθύνη για οποιεσδήποτε επιθέσεις από το έδαφος του Λιβάνου».



«Οι πολίτες του Λιβάνου θα πληρώσουν το τίμημα αυτής της ανομίας και της απόφασης της Χεζμπολάχ να είναι ο προστάτης του "ISIS"», απείλησε δε ο Χαγκάρι, χαρακτηρίζοντας τη Χαμάς τζιχαντιστική οργάνωση παρόμοια με το Ισλαμικό Κράτος.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ προειδοποίησε το Σάββατο ότι «η Χεζμπολάχ είναι κοντά στο να κάνει ένα σοβαρό λάθος που θα τελειώσει με τους κατοίκους της Βηρυτού να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους».

Η Χεζμπολάχ συγκρούεται με τις ισραηλινές δυνάμεις στα σύνορα από τις 8 Οκτωβρίου, και τουλάχιστον 90 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 70 ήταν μαχητές της, έχουν σκοτωθεί. Από την ισραηλινή πλευρά έχουν σκοτωθεί έξι στρατιώτες και δύο άμαχοι. Η αντιπαράθεση αυτή επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στη μεθόριο και η σιιτική οργάνωση πλήττει κυρίως στρατιωτικούς στόχους στο Ισραήλ.



Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι «περίπου 200.000 άνθρωποι» εγκατέλειψαν τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνονται σφοδρές μάχες με τη Χαμάς, και μετακινήθηκαν προς τα νότια τις τρεις τελευταίες ημέρες.

«Λέω εδώ στους πολίτες του Λιβάνου, βλέπω ήδη τους πολίτες στη Γάζα να περπατούν με λευκές σημαίες κατά μήκος της ακτής και να κινούνται νότια», δήλωσε ο Γκάλαντ κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε μια στρατιωτική βάση στα βόρεια σύνορα.



«Η Χεζμπολάχ παρασύρει τον Λίβανο σε έναν πόλεμο που μπορεί να συμβεί, και κάνει λάθη. Αν κάνει λάθη αυτού του είδους, αυτοί που θα πληρώσουν το τίμημα είναι πρώτα από όλα οι πολίτες του Λιβάνου. Αυτό που κάνουμε στη Γάζα ξέρουμε πώς να το κάνουμε στη Βηρυτό», διεμήνυσε ο Γκάλαντ.

