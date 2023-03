Παραμένει στη φυλακή ο Πιστόριους – Απορρίφθηκε η αίτηση αποφυλάκισης

Απορρίφθηκε σήμερα από την ειδική επιτροπή της Πρετόρια η αίτηση πρόωρης αποφυλάκισης του παραολυμπιονίκη Οσκαρ Πιστόριους, που από το 2017 εκτίει ποινή φυλάκισης για φόνο της Ρίβα Στέενκαμπ, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, μέσα στο σπίτι τους στην Πρετόρια το 2013.

Η νοτιοαφρικανική νομοθεσία προβλέπει ότι ένας καταδικασμένος, μπορεί να αποφυλακισθεί υπό όρους μόλις παρέλθει το ήμισυ της ποινής του και ο Πιστόριους δικαιούται από τον Ιούλιο του 2021 να επωφεληθεί από προσαρμογή της ποινής του.

Η αίτησή του ωστόσο σήμερα απορρίφθηκε και παραμένει στη φυλακή.

Η αρμόδια επιτροπή αποφάσισε ότι ο Πιστόριους λόγω λανθασμένου υπολογισμού, δεν έχει εκτίσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο για να αποφυλακιστεί.

Τώρα θα μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση για αποφυλάκιση τον Αύγουστο του 2024.

