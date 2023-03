ΗΠΑ: Αντιδράσεις από το σχόλιο της Πελόζι για τη δίωξη Τραμπ - «Έχει το δικαίωμα να αποδείξει την αθωότητά του»

Το κατηγορητήριο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, σε αντίθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δε θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο.

«Η Μεγάλη Κριτική Επιτροπή ενήργησε βάσει των γεγονότων και του νόμου», έγραψε η Νάνσι Πελόζι. «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου και όλοι έχουν το δικαίωμα σε δίκη για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Ας ελπίσουμε ότι ο πρώην Πρόεδρος θα σεβαστεί ειρηνικά το σύστημα που του παρέχει αυτό το δικαίωμα» συνέχισε.

The Grand Jury has acted upon the facts and the law.



No one is above the law, and everyone has the right to a trial to prove innocence.



Hopefully, the former President will peacefully respect the system, which grants him that right.