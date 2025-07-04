Όρμπαν: Αντίθετοι στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ οι περισσότεροι Ευρωπαίοι

Οι πολίτες των περισσότερων χωρών της ΕΕ δεν θα υποστήριζαν την ένταξη της Ουκρανίας στην ομάδα εάν ψήφιζαν για αυτό το θέμα, ισχυρίστηκε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν.

«Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ θα έλεγαν ''όχι'' στην ένταξη της Ουκρανίας... Αν δεχτούμε την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεχόμαστε επίσης πόλεμο ανάμεσά μας. Η ένταξη της Ουκρανίας θα καταστρέψει την οικονομία μας», υποστήριξε ο Όρμπαν στο ράδιο Kossuth, σύμφωνα με το TASS.

Σημείωσε ότι το 95% των ερωτηθέντων που συμμετείχαν σε πανεθνικό δημοψήφισμα στην Ουγγαρία ψήφισαν κατά της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ. «Ο ουγγρικός λαός δεν υποστηρίζει την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ», τόνισε ο Όρμπαν, προσθέτοντας ότι θα έχει ως αφετηρία τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος κατά τη διάρκεια περαιτέρω διαπραγματεύσεων με τις Βρυξέλλες.

Η απόφαση για τη διεύρυνση της ΕΕ μπορεί να ληφθεί μόνο εάν επιτευχθεί συναίνεση, επομένως δεν είναι δυνατή η αγνόηση των αντιρρήσεων της Βουδαπέστης, επεσήμανε ο Ούγγρος πρωθυπουργός. «Δεν θα υπάρξει ένταξη για την Ουκρανία, η Ουγγαρία σταμάτησε την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και δεν θα μπορέσουν να μας παρακάμψουν», προειδοποίησε ο Όρμπαν.

