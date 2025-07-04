Πολωνία: Ο Τραμπ να αποκαταστήσει τις προμήθειες όπλων στην Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας κάλεσε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να αποκαταστήσει τις προμήθειες αντιαεροπορικών πυρομαχικών στην Ουκρανία, μετά τις ζημιές που υπέστη το προξενικό τμήμα της πολωνικής πρεσβείας στο Κίεβο κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης.

«Πρόεδρε Τραμπ, ο Πούτιν χλευάζει τις ειρηνευτικές σας προσπάθειες», έγραψε ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι στο X. «Παρακαλώ αποκαταστήστε τις προμήθειες αντιαεροπορικών πυρομαχικών στην Ουκρανία και επιβάλετε νέες αυστηρές κυρώσεις στον επιτιθέμενο».

Massive Russian attack last night has caused fires and much damage, including to the Polish consulate in Kyiv.

President Trump, Putin is mocking your peace efforts.

Please restore supplies of anti-aircraft ammunition to Ukraine and impose tough new sanctions on the aggressor. — Radek Sikorski (@radeksikorski) July 4, 2025

Απογοητευμένος από τη συνομιλία της Πέμπτης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. «Μην νομίζετε ότι ο Πούτιν σκοπεύει να σταματήσει (τον πόλεμο)» τόνισε δε.

«Είχαμε μια συζήτηση. Μιλήσαμε για πολλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Μιλήσαμε επίσης για τον πόλεμο με την Ουκρανία. Και δεν είμαι ευχαριστημένος. Δεν είχα καμία πρόοδο σήμερα», παραδέχθηκε ο Τραμπ.

