«Σε χλευάζει ο Πούτιν»: Η Βαρσοβία καλεί τον Τραμπ να αποκαταστήσει τις προμήθειες όπλων στην Ουκρανία

«Πρόεδρε Τραμπ, ο Πούτιν χλευάζει τις ειρηνευτικές σας προσπάθειες», έγραψε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι στο X

Πολωνία: Ο Τραμπ να αποκαταστήσει τις προμήθειες όπλων στην Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας κάλεσε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να αποκαταστήσει τις προμήθειες αντιαεροπορικών πυρομαχικών στην Ουκρανία, μετά τις ζημιές που υπέστη το προξενικό τμήμα της πολωνικής πρεσβείας στο Κίεβο κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης.

«Πρόεδρε Τραμπ, ο Πούτιν χλευάζει τις ειρηνευτικές σας προσπάθειες», έγραψε ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι στο X. «Παρακαλώ αποκαταστήστε τις προμήθειες αντιαεροπορικών πυρομαχικών στην Ουκρανία και επιβάλετε νέες αυστηρές κυρώσεις στον επιτιθέμενο».

Απογοητευμένος από τη συνομιλία της Πέμπτης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. «Μην νομίζετε ότι ο Πούτιν σκοπεύει να σταματήσει (τον πόλεμο)» τόνισε δε. 

«Είχαμε μια συζήτηση. Μιλήσαμε για πολλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Μιλήσαμε επίσης για τον πόλεμο με την Ουκρανία. Και δεν είμαι ευχαριστημένος. Δεν είχα καμία πρόοδο σήμερα», παραδέχθηκε ο Τραμπ.

