Τραμπ: Είμαι απογοητευμένος από τη συνομιλία με τον Πούτιν

Απογοητευμένος από τη συνομιλία της Πέμπτης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Μην νομίζετε ότι ο Πούτιν σκοπεύει να σταματήσει (τον πόλεμο)» τόνισε δε.

«Είχαμε μια συζήτηση. Μιλήσαμε για πολλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Μιλήσαμε επίσης για τον πόλεμο με την Ουκρανία. Και δεν είμαι ευχαριστημένος. Δεν είχα καμία πρόοδο σήμερα», παραδέχθηκε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα μιλήσει με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι εντός της ημέρας (Παρασκευή), οπότε αναμένεται να τεθεί το θέμα της αναστολής της προμήθειας σημαντικών οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία.

Η Ρωσία δεν προτίθεται να κάνει βήμα πίσω όσον αφορά τους στρατηγικούς στόχους της στην Ουκρανία, διαμήνυσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν στον Ντόναλντ Τραμπ, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Πέμπτη οι δύο ηγέτες και η οποία διήρκεσε για σχεδόν μία ώρα.

Συγκεκριμένα, ο Πούτιν ξεκαθάρισε στον Τραμπ ότι η Ρωσία είναι αποφασισμένη να εξαλείψει τα «βασικά προβλήματα» που οδήγησαν στη σύγκρουση των δύο χωρών.

Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να είπε στον Τραμπ ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να αναζητά μια διπλωματική λύση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή το 2022, επισημαίνοντας ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει τις συνομιλίες.

Σε μία συζήτηση, που κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, σύμφωνα με το Reuters, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έθεσε το ζήτημα της επιτακτικής ανάγκης για γρήγορο τερματισμό του πολέμου, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γιούρι Ουσάκοφ, στενός συνεργάτης του Πούτιν. Ο Ουσάκοφ πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή, ωστόσο δεν συζήτησαν το ενδεχόμενο συνάντησής τους.

Επίσης, όπως τόνισε ο στενός συνεργάτης του Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος δεν συζήτησε με τον Αμερικανό ομόλογό του το θέμα της διακοπής ορισμένων παραδόσεων αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης λεπτομερώς για το Ιράν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να επισημαίνει στον Τραμπ τη σημασία της διευθέτησης του ζητήματος αποκλειστικά με διπλωματικά μέσα.

