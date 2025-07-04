Η Ρωσία έγινε χθες η πρώτη χωρά στον πλανήτη που αναγνώρισε επισήμως την κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, οι οποίοι επέστρεψαν στην εξουσία το 2021 αφού ανέτρεψαν την κυβέρνηση που υποστηριζόταν από τη Δύση, δεσμευόμενη «να συνεχίσει μια εξωτερική πολιτική φιλίας προς τον αφγανικό λαό».

Η Κίνα χαιρέτισε σήμερα την απόφαση της Ρωσίας.

«Η Κίνα ως γειτονική χώρα και παραδοσιακά φίλη του Αφγανιστάν πάντα πίστευε ότι το Αφγανιστάν δεν θα πρέπει να αποκλειστεί από τη διεθνή κοινότητα», δήλωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ.

Αν και μόνο η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν αναγνωρίσει την προηγούμενη κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν (1996-2001), αυτή τη φορά πολλά άλλα κράτη, μεταξύ των οποίων η Κίνα και το Πακιστάν, έχουν δεχθεί πρεσβευτές της κυβέρνησης στις πρωτεύουσές τους, χωρίς ωστόσο να την αναγνωρίσουν επισήμως.

Σε ανακοίνωσή του, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε χθες: «Πιστεύουμε ότι η επίσημη αναγνώριση της κυβέρνησης του Ισλαμικού Εμιράτου του Αφγανιστάν θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη εποικοδομητικής διμερούς συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας σε διάφορους τομείς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.