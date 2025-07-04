Καθηλωμένοι στο έδαφος παραμένουν εδώ και δύο ημέρες χιλιάδες επιβάτες στα αεροδρόμια της Γαλλίας, λόγω απεργίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Γύρω στις 1000 πτήσεις που αναχωρούν από τη Γαλλία ή φθάνουν στη χώρα ματαιώθηκαν σήμερα, κυρίως στα αεροδρόμια του Παρισιού, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν χθες, Πέμπτη, στη Γαλλία και στην Ευρώπη.

Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (DGAC) ανακοίνωσε ότι χθες ματαιώθηκαν 933 πτήσεις που επρόκειτο να αναχωρήσουν από τη Γαλλία ή να προσγειωθούν στη χώρα, δηλαδή περίπου το 10% των πτήσεων που είχαν αρχικά προγραμματισθεί.

Τοπικά, το ποσοστό αυτό ήταν πολύ πιο αυξημένο: 50% στη Νίκαια, το τρίτο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Γαλλίας, και 25% στα παρισινά αεροδρόμια Ρουασί/Σαρλ-ντε-Γκωλ και Ορλύ, από τα οποία διέρχονται 350.000 άνθρωποι την ημέρα κατά τη θερινή περίοδο.

Σήμερα, ημέρα της μεγάλης αναχώρησης για τις θερινές διακοπές στη Γαλλία, η κατάσταση θα είναι ακόμα πιο τεταμένη στα παρισινά αεροδρόμια, καθώς η DGAC ζήτησε από τις εταιρείες να μειώσουν τις προγραμματισμένες πτήσεις τους κατά 40%.

Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού δήλωσε χθες «σοκαρισμένος» απ' αυτή την απεργία και κατηγόρησε τους απεργούς ότι «παίρνουν ομήρους τους Γάλλους» την ημέρα που «όλος ο κόσμος φεύγει για διακοπές».

Στον «αέρα» 300.000 επιβάτες σε όλη την Ευρώπη

Ο αντίκτυπος της κινητοποίησης είναι αισθητός και πέραν των γαλλικών συνόρων, καθώς η κύρια ευρωπαϊκή ένωση αεροπορικών εταιρειών Airlines for Europe (A4E) εκτιμά ότι 1.500 πτήσεις θα ματαιωθούν χθες και σήμερα στην Ευρώπη, «επηρεάζοντας σχεδόν 300.000 επιβάτες» στη Γηραιά Ήπειρο.

«Πρόκειται για μια καταστροφή», κατήγγειλε σήμερα στη France Inter ο Λοράν Αμπιτμπόλ, πρόεδρος των γραφείων ταξιδιών Selectour. «Έχω πολλούς πελάτες που έχουν μπλοκαριστεί σ' ολόκληρο τον κόσμο (...) Οι πράκτορές μας θα χάσουν πολλά χρήματα», πρόσθεσε.

«Αυτή η απεργία είναι απαράδεκτη. Ο γαλλικός έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας ήταν ήδη υπεύθυνος για μερικές από τις χειρότερες καθυστερήσεις στην Ευρώπη και τώρα οι ενέργειες μιας μειονότητας ελεγκτών της γαλλικής εναέριας κυκλοφορίας θα διαταράξουν τα σχέδια των διακοπών χιλιάδων ανθρώπων στη Γαλλία και στην Ευρώπη», δήλωσε η γενική διευθύντρια της A4E Ουρανία Γεωργουτσάκου.

Σύμφωνα με την DGAC, το ποσοστό των απεργών ήταν χθες 26,2%, καθώς 272 ελεγκτές συμμετείχαν στην κινητοποίηση, από τους 1.000 που αριθμεί η υπηρεσία.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

