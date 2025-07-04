Η Μόσχα εντείνει τη χρήση χημικών οπλών στην Ουκρανία προειδοποιούν η γερμανική ομοσπονδία υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού και οι συναρμόδις ολλανδικές υπηρεσίες.

Με βάση ανώνυμες πηγές, οι ολλανδικές υπηρεσίες πληροφοριών MIVD και AIVD και η γερμανική Bundesnachrichtendienst (BND) δήλωσαν ότι ο ρωσικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει παράνομες χημικές ουσίες στην Ουκρανία πάνω από 9.000 φορές, μεταξύ αυτών, την τοξική ουσία χλωροπικρίνη.

Η BND προειδοποιεί μάλιστα ότι η Ρωσία επεκτείνει το πρόγραμμα χημικών οπλών, προσλαμβάνοντας επιστήμονες.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών τονίζουν πως η χρήση δακρυγόνων αέριων από τη Μόσχα στα μέτωπα της Ουκρανίας ήταν ήδη γνωστή, άλλα η Ρωσία τώρα χρησιμοποιεί τη χλωροπικρίνη. Η χλωροπικρίνη, απαγορεύεται βάσει της Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα (CWC) που υπεγράφη από 198 χώρες το 1993, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας.

Οι υπηρεσίες επικαλούνται την Ουκρανία, που αναφέρει ότι τουλάχιστον τρεις Ουκρανοί στρατιώτες πέθαναν αφού ήρθαν σε επαφή με χλωροπικρίνη και 2.500 χρειάστηκαν θεραπεία. Ο αριθμός των «έμμεσων θανάτων» είναι πιθανώς υψηλότερος, δηλώνει το Κίεβο.

Κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο , η χλωροπικρίνη χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα

«Τρομακτικό»

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας πρέπει να ενισχυθούν λόγω της φερόμενης χρήσης χημικών όπλων από τη χώρα στην Ουκρανία, τόνισε την Παρασκευή ο Ολλανδός υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας Ρούμπεν Μπρέκελμανς σε ενημέρωση των βουλευτών.

Σε συνέντευξή του στο NRC, ο Μπρέκελμανς χαρακτήρισε τη χρήση της χλωροπικρίνης, η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε πόλεμο κυρίως από τον γερμανικό στρατό κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, «τρομακτική» και «απαράδεκτη».

«Βλέπουμε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να αγνοήσει όλους τους διεθνείς κανόνες», σημείωσε στο ολλανδικό δίκτυο NRC.

Η χλωροπικρίνη, που ρίχνεται από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση στρατιωτών από τα χαρακώματα, ώστε να γίνουν εύκολοι στόχοι.

Οι αναφορές έρχονται σε μια εποχή που η Ουκρανία αντιμετωπίζει ελλείψεις πυρομαχικών λόγω της παγκόσμιας έλλειψης πυραύλων του συστήματος αεράμυνας Patriot, ενώ οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις προμήθειες στο Κίεβο.

Χλωροπικρίνη

Η χλωροπικρίνη προκαλεί βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα των θηλαστικών, και γι' αυτό ταξινομείται ως ασφυξιογόνο αέριο. Ανακαλύφθηκε το 1848 από τον Σκωτσέζο χημικό Τζον Στένχαουζ.

Κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο η χλωροπικρίνη χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα τόσο από τους Γερμανούς, με το κωδικό όνομα Klop, όσο και από τους Γάλλους (κωδικό όνομα Aquinite). Η χλωροπικρίνη χρησιμοποιήθηκε σε μίγμα με ποικιλία χημικών όπλων, όπως φωσγένιο («Πράσινος Σταυρός», γερμ. Grünkreuz) , διφωσγένιο, διχλωριούχο κασσίτερο και χλώριο. Η χλωροπικρίνη χρησιμοποιείτο ως γόμωση σε βλήματα πυροβολικού, χειροβομβίδες, τορπίλες, καθώς και για να αυξήσει την τοξικότητα των κυμάτων αερίων που εξαπέλυαν μαζικά οι αντίπαλοι ο ένας στον άλλο. Η παραγωγή της χλωροπικρίνης κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο έφτασε τους 8.000 τόνους στη Γερμανία και τους 600 στη Γαλλία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.