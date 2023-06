Ορκίζεται αύριο ο Ερντογάν: Το νέο υπουργικό του συμβούλιο - Ποιος φεύγει, ποιος έρχεται

Στη νέα εποχή Ερντογάν μπαίνει η Τουρκία, με την ορκωμοσία σήμερα της Βουλής και αύριο του Τούρκου προέδρου, ο οποίος ετοιμάζεται να ανακοινώσει και τη νέα του κυβέρνηση. Η Δύση περιμένει τα πρώτα μηνύματα για τη στάση της Τουρκίας, με το παζάρι για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ να συνεχίζεται.

Οι 600 εκλεγμένοι βουλευτές του νέου τουρκικού κοινοβουλίου ορκίστηκαν με πολιτικό όρκο υπό το βλέμμα του προέδρου της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που βρίσκόταν στο θεωρείο.

Η ορκωμοσία του προέδρου αναμένεται να τελεστεί αύριο, παρουσία και του Γ.Γ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ ο οποίος μεταβαίνει για δύο ημέρες στην Άγκυρα, προκειμένου να κάμψει τις αντιρρήσεις Ερντογάν, για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ μέχρι την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής του Βίλνιους. Ενώ την ελληνική πλευρά θα εκπροσωπήσει ο υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών Βασίλης Κασκαρέλης

Αύριο το βράδυ αναμένεται να ανακοινωθεί και η σύνθεση της νέας κυβέρνησης, με τρία κορυφαία στελέχη να παραμένουν άνευ χαρτοφυλακίου, προκαλώντας ερωτήματα για το τι σηματοδοτούν οι αλλαγές αυτές. Πρόκειται για τον Υπ. Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τον Υπ. Άμυνας Χουλουσί Ακάρ και τον Υπ. Εσωτερικών Σουλειμάν Σοιλού.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Μεβλούτ Τσαβούσογλου Απερχόμενος Υπουργός

Ιμπραήμ Καλίν Νέος Υπουργός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ

Χουλουσί Ακάρ Απερχόμενος Υπουργός

Γιασάρ Γκιουλέρ Νέος Υπουργός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σουλεϊμάν Σοϊλού Απερχόμενος Υπουργός

Χακάν Φιντάν Νέος Υπουργός

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Νουρεντίν Νεμπάτ Απερχόμενος Υπουργός

Μεχμέτ Σιμσέκ Νέος Υπουργός

Το νέο Υπουργικό Συμβούλιο θα δώσει ένα πρώτο στίγμα πως θα κινηθεί η νέα κυβέρνηση Ερντογάν. Εάν η Άγκυρα προτίθεται να συγκλινει προς τη Δύση ή θα συνεχίσει τα ανατολίτικα παζάρια για την ένταξη της Σουηδίας και τα F16.

Πάντως, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου αν και ένα βήμα πριν την έξοδο του από το Υπουργείο Εξωτερικών, απαντά σε έντονο ύφος στον Σουηδό ομόλογο πως θα κρατά την Στοκχόλμη όμηρο μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα της.

«Η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ σήμερα στο Όσλο κατέδειξε την ισχυρή υποστήριξη των κρατών μελών για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι ένα πολύ σαφές μήνυμα προς την Τουρκία και την Ουγγαρία να ξεκινήσουν τη διαδικασία επικύρωσης της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ», ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter, ο υπουργός Εξωτερικών Σουηδίας,Τομπιας Μπίλστρομ.

Meeting of NATO Foreign Ministers in Oslo today showed strong support from Member States towards 🇸🇪-membership in @NATO And a clear message to TR 🇹🇷 and HU 🇭🇺 to start the ratification of Sweden’s accession to NATO. pic.twitter.com/rnuUVKOmg4