«Μπορώ να έχω... ένα καγκουρό»; Ο Ναβάλνι τρολάρει τη ρωσική φυλακή με σειρά από παράξενα αιτήματα

Ο Αλεξέι Ναβάλντι, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Ρωσία, δημοσίευσε την Παρασκευή επιστολές που καταδεικνύουν πώς κοροϊδεύει τις αρχές των φυλακών επί αρκετούς μήνες με μια σειρά από παράξενα αιτήματα όπως ένα κιμονό, μια μπαλαλάικα, ένα σκαθάρι, ακόμη και το δικαίωμα να κρατά στο κελί του… ένα καγκουρό!



Τα αιτήματα απορρίφθηκαν από την «ποινική αποικία IK-6» στο Μελέχοβο, περίπου 250 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, σύμφωνα με τα ρωσικά έγγραφα που δημοσίευσε στο διαδίκτυο η ηγετική μορφή της ρωσική αντιπολίτευσης αναφέρει το Reuters.



I guess I might need your help, mates @AlboMP , @PosolAustralia https://t.co/afzSlDbpCH