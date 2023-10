Ώρα μηδέν για τη Γάζα: Ο στρατός περιμένει την εντολή - Με αιματοχυσία απειλεί η Χαμάς (Βίντεο)

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ αναμένουν την «πολιτική απόφαση» για να προχωρήσουν στη χερσαία επιχείρησή τους στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία βομβαρδίζεται συνεχώς σε αντίποινα για την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Την ώρα που οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα με τη Γάζα και όλα δείχνουν πως επίκειται μία χερσαία επίθεση, η Χαμάς με προπαγανδιστικό βίντεο που ανάρτησε στο κοινωνικό δίκτυο X με εικόνες ακραίας σύγκρουσης προειδοποιεί τον ισραηλινό στρατό.

Με προειδοποιητικό μήνυμα προς τον στρατό του Ισραήλ «Ένα μήνυμα προς τις χερσαίες δυνάμεις: Αυτό σας περιμένει όταν εισέλθετε στη Γάζα» στο βίντεο εκτυλίσσονται σκηνές σύγκρουσης με τους μαχητές της Χαμάς να εξουδετερώνουν Ισραηλινούς στρατιώτες.

🇵🇸Hamas Publishes a Video title:

“A message to the ground forces: This is what awaits you when you enter Gaza”

Muslim power 🤲❤️🤲#غزة_الآن #อิสราเอลฮามาส #Israel #طوفان_الاردن #طوفان_الاقصى_ #IsraeliWarCrimes #KSIFury #Palestine #HamasTerrorist #Gazagenocide pic.twitter.com/688tI5uDCK